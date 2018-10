Giornalismo italiano in lutto Morta a 56 anni la ‘signora della bellezza’

caffeinamagazine

(Di martedì 9 ottobre 2018) Ilpiange una delle sue penne più autorevoli. Èa Milano a soli 56Loredana R. Intelligente e brillante, era da tempo malata di cancro. Dacaporedattore centrale a “Immagine”, rivista del gruppo Rcs, era nata a Carunchio (Chieti). Cresciuta a Pescara dove, dopo la laurea in Lettere, aveva mosso i primi passi nel, prima a “La Nuova Gazzetta” e Tvq. Iscritta all’Ordine dal 1984, col primo corso sperimentale per giornalisti di moda alla Marzotto iniziò l’avventura nel mondo che più l’appassionava. A far trasferire Loredana a Milano inizialmente fu la sua passione per ildi moda, ma poi anche un male che sembrò esserle piombato addosso per cancellarle speranze e ambizioni, affetti e dignità. Invece Loredana ha lottato contro un cancro che ha provato a toglierle voce e sorriso senza riuscirci . (Continua dopo ...