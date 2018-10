Giochi ' 26 | Cio | sì a Milano-Cortina

Giochi 2026 - Cio sì alle candidature di Milano-Cortina - Calgary e Stoccolma : Altri Sport Il presidente del Coni Malagò eletto membro Cio di FULVIO BIANCHI

Giochi 2026 - sì del Cio a Milano-Cortina : 20.42 La sessione del Cio, svoltasi a Buenos Aires, ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma come possibili città organizzatrici dei Giochi olimpici invernali del 2026. Sarà invece Losanna ad ospitare la sessione 2019 del Cio, inizialmente prevista a Milano a settembre,nel corso della quale sarà annunciata la sede dei Giochi 2026. Anticipata anche la data dell'evento, che si terrà a fine giugno 2019. Cambio sede ...

Olimpiadi 2026 - spostata a Losanna la Sessione del Cio in cui verrà annunciata la sede dei Giochi : La carta olimpica vieta a un Paese candidato di ospitare la Sessione in cui vengono assegnati i Giochi, dunque la sede dell’incontro è stata trasferita da Milano a Losanna Sarà Losanna ad ospitare la prossima Sessione del Cio, inizialmente programmata a Milano nel settembre 2019, nel corso della quale sarà annunciata la sede delle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires. Sarà ...

Il CIO scrive la storia : YOG 2022 al Senegal - Giochi per la prima volta in Africa. Domani Malagò al voto : L'Africa è la culla dell'umanità grazie alla sua storia e il continente più giovane in virtù dei suoi dati demografici, pronta ad accogliere i giovani atleti del mondo nel 2022. Siamo felici che ...

Giochi 2026 - al Cio piace Milano-Cortina : ANSA, - BUENOS AIRES, 8 OTT - Una volta che la Sessione del Cio avrà ufficialmente confermato, domani a Buenos Aires, che una delle sedi in corsa per organizzare i Giochi invernali 2026 è Milano-...

Giochi 26 - Fontana - non faccio polemiche : ANSA, - MILANO, 02 OTT - "Non ho nessuna intenzione di fare polemiche": così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sul fotomontaggio polemico ...

CUCCIOLI DA AMARE – PARTNERSHIP TRA LNDC E GRANDI Giochi : Una linea di peluche che insegneranno ai bambini il senso di responsabilità e l'impegno necessario quando si adotta un amico a quattro zampe. Parte del ricavato verrà donato a LNDC per supportare la ...

Giochi 2026 : Sala - ora convinciamo il Cio : ANSA, - MILANO, 1 OTT - "Un passo necessario e tanto atteso, ovviamente un passo, poi è chiaro che bisognerà adesso lavorare e accelerare sulla preparazione di un ottimo dossier, perché abbiamo ...

Denuvo : "i Giochi inviolabili non esistono. Ciò che facciamo è proteggere le vendite iniziali" - intervista : La pirateria all'interno dell'industria videoludica è una questione scottante. La diffusione dei DRM con piattaforme come Steam, Origin e uPlay è stata accolta da reazioni negative dei consumatori e anche dalla concorrenza libera da DRM di GOG.com. Mentre alcuni sviluppatori e publisher assumono un atteggiamento da laissez faire, altri cercano di proteggere le vendite iniziali alimentando una contro-cultura formata da pirati che puntano a ...

PlayStation Classic non riceverà Giochi post lancio : PlayStation Classic è stato presentato all'inizio di questa settimana, e ha visto la conferma di cinque dei venti titoli promessi per la console votata ai più nostalgici, riporta IGN.Ebbene adesso abbiamo qualche ulteriore dettaglio su questo interessante pezzo da collezione miniaturizzato. Un portavoce PlayStation ha confermato infatti che nessun altro gioco verrà aggiunto alla linea di lancio iniziale, per cui non vedremo altri titoli ...

Fiorentina - Pioli : 'Giochiamo calcio di qualità - con questo pubblico è bello'. E su Pjaca... - : 'Abbiamo le qualità per giocare un calcio propositivo e veloce. Abbiamo fatto un match di qualità e con questo pubblico è ancora più bello' Così Stefano Pioli , tecnico della Fiorentina a Sky Sport, al termine del match contro la Spal , vinta nettamente 3-0. 'I tre di oggi hanno fatto bene, ma abbiamo un potenziale offensivo importante. Tutti dobbiamo lavorare e sacrificarci', ha aggiunto ...

Juventus - Emre Can : “Cristiano Ronaldo espulso per la tirata di capelli? Non siamo donne - Giochiamo a calcio”. Poi si scusa : “Ho appena saputo che Cristiano è stato espulso per la tirata di capelli. Non siamo donne, giochiamo a calcio“. Così Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, ha commentato l’espulsione del compagno di squadra Cristiano Ronaldo nel dopopartita di Valencia-Juventus, primo impegno dei bianconeri in Champions League. E in seguito alle polemiche per la frase, ritenuta offensiva nei confronti delle donne, il giocatore si è ...

Juventus - Emre Can : 'Non siamo donne - Giochiamo a calcio'. Scatta il delirio : 'È sessista' : La partita di Champions League Valencia - Juventus giocata ieri, mercoledì 19 settembre, è stata una delle più chiacchierate degli ultimi tempi. Non solo per via dell'espulsione di Cristiano Ronaldo ...