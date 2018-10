Giochi 26 | Sala | ottimista su short list

Giochi '26 : Zaia e Sala - accordo su gare : ANSA, - VENEZIA, 4 OTT - "Sulla suddivisione delle discipline di gara un accordo di massima c'è già, anche se non ancora definito". Così il governatore Luca Zaia ha risposto ad una domanda sulla ...

Giochi '26 : Zaia e Sala - accordo su gare : ANSA, - VENEZIA, 4 OTT - "Sulla suddivisione delle discipline di gara un accordo di massima c'è già, anche se non ancora definito". Così il governatore Luca Zaia ha risposto ad una domanda sulla ...

Giochi 2026 - Sala 'lavoriamo al dossier' : ... siamo tutti alleati, vado lì con un approccio semplice: abbiamo avuto tempo per discutere, adesso è finito, bisogna andare avanti perché il mondo e il Cio non aspettano noi e dobbiamo preparare un ...

Sala Giochi svaligiata dai ladri : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Sala giochi svaligiata dai ladri ...

Giochi 2026 - Sala "finito tempo parole" : ANSA, - MILANO, 2 OTT - "Io non voglio alimentare la polemica, per me il tempo delle parole è finito, ora è il tempo dei fatti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala alla richiesta di una replica ...

Giochi 2026 : Sala - ora convinciamo il Cio : ANSA, - MILANO, 1 OTT - "Un passo necessario e tanto atteso, ovviamente un passo, poi è chiaro che bisognerà adesso lavorare e accelerare sulla preparazione di un ottimo dossier, perché abbiamo ...

Giochi 2026 - Sala 'decisi andare avanti' : ANSA, - MILANO, 29 SET - "Siamo determinati ad andare avanti, io colgo con molto favore l'idea di incontrarci perché a questo punto bisogna manifestare con chiarezza la volontà di andare avanti e ...

Giochi 26 : Sala - sono investimenti : ANSA, - MILANO, 20 SET - "Mi aspetterei da chi governa il Paese e ha una visione di lungo periodo consideri un grande evento un buon investimento, non una spesa che toglie soldi ad altri": così ha ...

Giochi 26 : Sala - Cio vede ok candidatura : ANSA, - MILANO , 20 SET - L'incontro di ieri a Losanna per presentare la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 è andata "bene" secondo il sindaco Giuseppe Sala. "La candidatura è ...

Sala - brand Giochi sarà Milano-Cortina : ANSA, - MILANO, 19 SET - Va avanti la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 a due con Milano e Cortina, e dunque Lombardia e Veneto, unite dopo lo stop di ieri, 18 settembre, alla 'triade' con ...

Giochi 2026 - Malagò spera ancora in Torino. Sala : 'Sarà Milano-Cortina - fondi garantiti dalle Regioni' : ... per questa città e per l'Italia, lo dice uno che è spesso all'estero e sente gli umori del mondo su Milano, una città che ha grande reputazione".

Giochi 2026 : Violi - M5S - - Sala non aiuta : ANSA, - MILANO, 18 SET - "L'atteggiamento da prima donna del sindaco di Milano non aiuta a trovare un'intesa". Così il consigliere regionale dei Cinque Stelle Dario Violi, commenta la vicenda delle ...

Giochi 2026 : Violi - M5S - - Sala non aiuta : "Noi lavoreremo fino all'ultimo per valorizzare questo progetto, che è unico nel mondo e speriamo che il sindaco Sala capisca che sta mettendo a rischio la possibilità di candidarsi". "Quando chiedi ...

Giochi 2026 - il governo frena la proposta di Sala : candidatura a rischio : Il primo cittadino di Milano richiede che il brand olimpico ricada esclusivamente sul capoluogo lombardo