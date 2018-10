Gilead investe sulla ricerca | 66 premi per 1 | 7 mln

Ricerca : Gilead investe su scienziati e associazioni - 66 premi per 1.7 milioni : Progetti pensati dalla scienza o dai pazienti. Con la speranza di essere utili al medico, per diagnosi più precise e terapie più mirate e su misura; al malato, per conoscere prima il suo nemico e per combatterlo meglio; alla gente, per informarsi su patologie che fanno ancora paura aiutando a sconfiggere stigma e pregiudizi. Sono in tutto 66 e si dividono oltre 1,7 milioni di euro, messi in campo da Gilead Sciences a favore della Ricerca ...