Giappone | tigre bianca attacca e uccide guardiano dello zoo di Hirakawa

(Di martedì 9 ottobre 2018) In uno zoo del sud delunahato e ucciso un: Akira Furusho “è stato trovato a terra, all’interno della gabbia, piena di sangue“, hanno reso noto le forze dell’ordine. Il 40enne è stato portato in ospedale, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’incidente si è verificato ieri sera allo zoo dia Kagoshima, dove si trovano quattro tigri bianche in via di estinzione. I soccorritori hanno neutralizzato l’animale usando un fucile ipodermico per iniettare tranquillanti a distanza. L'articolozoo diMeteo Web.