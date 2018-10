Gf Vip | gaffe di Fabio Basile | ' Sigmund Freud | ma il calciatore? Non l' ho mai sentito'

GFVip : Altre Gaffe di Ilary Blasi durante la diretta! Risate in studio : La terza puntata del Gf Vip è stata piuttosto carica di emozioni per il pubblico, ma soprattutto per i concorrenti L'articolo GFVIP: Altre Gaffe di Ilary Blasi durante la diretta! Risate in studio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip. Gaffe di Ilary Blasi (a microfoni aperti) : Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo sono i nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una puntata piena di emozioni con Francesco Monte che ha messo un punto definitivo alla sua storia con Cecilia Rodriguez, dallo scorso anno fidanzata con il ciclista ed ex concorrente della seconda edizione del reality show Ignazio Moser, e Silvia Provvedi che ha chiuso la porta a Fabrizio Corona, suo ex fidanzato da questa ...

Gf Vip - Ilary Blasi pensa di avere il microfono chiuso e fa una clamorosa gaffe : La terza puntata del Gf Vip è stata piuttosto carica di emozioni per il pubblico, ma soprattutto per i concorrenti del programma. La diretta è stata particolarmente 'impegnativa' per Francesco Monte e ...

GF Vip 3 - la terza puntata in 10 momenti top e flop. Tutti gli occhi su Francesco Monte (e sulle gaffe di Ilary) : Ecco che cosa è successo nell'ultimo appuntamento con il reality, in onda lunedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5...

GF Vip 3 - la terza puntata in 10 momenti top e flop : tutti gli occhi su Francesco Monte (e sulle gaffe di Ilary Blasi) : Ecco che cosa è successo nell'ultimo appuntamento con il reality, in onda lunedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5...

Grande Fratello Vip 2018 - gaffe di Ilary Blasi in chiusura della puntata 'incerottata' : "Sono una rincojonita" (video) : All'alba (si può dire) dell'1:31 del mattino si va a concludere una puntata decisamente blanda del Grande Fratello VIP (quì il liveblogging). Poco brio, tante lacrime ed una lunghezza ancora una volta inumana della trasmissione, cominciata dopo le 21:30 come al solito.La noia e l'ora tarda sono state due caratteristiche di questa 3° puntata, ci soffermiamo soprattutto quest'ultimo punto, ormai un difetto paradossalmente irrinunciabile che ...

Grande Fratello Vip 2018 - gaffe in chiusura della puntata 'incerottata' : "Sono una rincojonita" (video) : All'alba (si può dire) dell'1:31 del mattino si va a concludere una puntata decisamente blanda del Grande Fratello VIP. Poco brio, tante lacrime ed una lunghezza ancora una volta inumana della trasmissione, cominciata dopo le 21:30 come al solito.La noia e l'ora tarda sono state due caratteristiche di questa 3° puntata, ci soffermiamo soprattutto quest'ultimo punto, ormai un difetto paradossalmente irrinunciabile che inevitabilmente lascia ...

Fabio Basile/ Qualche gaffe di troppo - ma l'atleta ispira simpatia (Grande Fratello Vip) : Fabio Basile: in settimana il judoka ha festeggiato il compleanno, ma ancora non riesce ad esplodere senza brillare nelle classifiche di gradimento del pubblico. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:37:00 GMT)

GF Vip - gaffe di Eleonora Giorgi : dà dello "zozzone" a Zucchero - poi si pente : Dimentica per qualche istante della telecamere e dei microfoni accesi, l’attrice si è lasciata sfuggire il commento sul...

“Ubriaco e zozzone!”. Gaffe di Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 - umiliato il super-Vip. Ecco di chi si tratta : Grande Fratello Vip 3, Eleonora Giorgi protagonista di una Gaffe colossale. Ma non è la prima della settimana: l’attrice italiana, infatti, spesso e volentieri si dimentica delle ‘telecamere’ accese e si lascia andare a commenti poco consoni. Per esempio, solo qualche giorno fa, si è scagliata contro i palestrati definendoli malati. Eleonora Giorgi, nel salotto del Grande Fratello Vip 3, discutendo con gli altri inquilini per ...

Gf Vip - clamorosa gaffe della Gialappa's Band con Ilary Blasi : Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Gf Vip, non senza colpi di scena e qualche gaffe.All'orecchio attento dei telespettatori non potrà essere sfuggita una battutina della Gialappa's Band. Battutina che ha gelato tutto lo studio, Alfonso Signorini compreso. Il trio comico, infatti, aveva da poco mandato in onda un filmato sulla Marchesa D'Aragona. La Marchesa scherzava con Giulia Salemi su modi di dire giovanili. La Salemi, infatti, ...

GF Vip - che gaffe (in diretta) con Ilary Blasi! Alfonso Signorini imbarazzatissimo : Ci sono tante novità in questo Grande Fratello Vip 3. La ‘Caverna’, per esempio, che è il vecchio tugurio riadattato. E poi ci sono le costanti, come ovviamente il meccanismo di gioco e le ‘spalle’ di Ilary Blasi. Anche quest’anno, infatti, il braccio destro della conduttrice è Alfonso Signorini, il giornalista e direttore della rivista Chi che commenta in diretta cosa succede nella Casa, interagisce coi ...

Porno-GF Vip. “Dove lo faccio?”. Il microfono è acceso e la gaffe hot è servita : Problemi di ‘logistica’ al Grande Fratello Vip. Come ogni anno i concorrenti uomini si sono chiesti dove poter espletare i propri bisogni fisici all’interno della casa. A porre la questione un dubbioso Enrico Silvestrin. Confrontandosi con il judoka Fabio Basile, l’ex vj di Mtv ha raccontato: “Prima di entrare al Grande Fratello Vip mi ero posto il problema ‘Dove lo faccio?’ Fuori resisto al massimo 4 ...

Grande Fratello Vip - prime gaffe. Giulia Salemi : "Dov'è Sofia? In Russia?" : Primi giorni di Grande Fratello Vip con i gruppi, divisi tra casa e caverna, che approfondiscono la loro conoscenza e si raccontano, aprendosi a curiosità personali e confidenze.Uno dei più loquaci è certamente Valerio Merola, che mercoledì a colazione ha raccontato la sua nuova vita divisa tra Montecarlo e Sofia, dove si reca spesso per mettere in piedi produzioni legate al mondo dello spettacolo.prosegui la letturaGrande Fratello Vip, ...