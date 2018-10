GF Vip | Francesco Monte e Stefano Sala a letto insieme? La replica in diretta

GF Vip 3 - Francesco Monte parla della mamma scomparsa : "Sono stato superficiale - non le ho detto ti voglio bene" (video) : Francesco Monte a cuore aperto: dopo la rivelazioni sui sentimenti che ha provato in queste settimane nei confronti della sua ex Cecilia Rodriguez, il tarantino torna protagonista della terza diretta del Grande Fratello Vip 3 con una storia che ha reso lucidi gli occhi di tutti gli inquilini della casa, quella che lo lega alla mamma scomparsa. Francesco ricorda la sua amata mamma Emma... ❤#GFVIP pic.twitter.com/Pwa2hKhKBa — Grande ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte chiude con Cecilia Rodriguez : «Non la amo più» : Per Francesco Monte la settimana appena trascorsa non è stata semplice. L'ex di Cecilia Rodriguez ha avuto un crollo emotivo e tra le lacrime ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo dolore. A ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta terza puntata - Valerio Merola eliminato - Maurizio Battista resta nella casa. Francesco Monte scoppia in ... : di Ida Di Grazia Ci siamo: si parte con la diretta live della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che stiamo seguendo minuto dopo minuto su Leggo.it . . Valerio Merola è l'eliminato dal ...

GF Vip 3 - Francesco Monte commosso : "Cecilia Rodriguez? Una ferita ancora aperta - ma non sono più innamorato" (video) : Francesco Monte in lacrime nei primi minuti della terza diretta del Grande Fratello Vip 3. È un pianto di commozione, che arriva al termine di una settimana durissima, in cui il tarantino ha sofferto per il ricordo di Cecilia Rodriguez, del tradimento subito in diretta nazionale e della rottura fra i due.Da solo in una stanza, con una gigantografia della modella argentina davanti a lui, l'ex tronista ha rivelato a Ilary Blasi ha rivelato ...

