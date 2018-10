Germania | cresce oltre attese la bilancia commerciale

Germania - cresce lievemente l'indice GFK : Moderato aumento , secondo le attese, per la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, ...

Germania - inflazione cresce in linea con le attese : Teleborsa, - Confermata la stima preliminare per l'inflazione in Germania del mese di agosto. Secondo l'ufficio statistico Destatis, i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,1% su base mensile , ...

Germania - inflazione cresce in linea con le attese : Confermata la stima preliminare per l'inflazione in Germania del mese di agosto. Secondo l'ufficio statistico Destatis, i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,1% su base mensile , come stimato ...

Robot - il made in Italy cresce del 19% : un ritmo migliore di Germania - Giappone e Usa : Nel 2017 la crescita delle installazioni nazionali nel mondo è stata del 19% . Secondo Ifr - la Federazione Robotica internazionale - il tasso di crescita italiano è stato più alto di quello del paese del Sol levante, doppio rispetto a quello tedesco e il triplo rispetto a quello degli Stati Uniti. Ma a giocare un ruolo da padrona è la Cina: progresso del 58% e un terzo delle installazioni globali...

Germania - torna a crescere l'indice IFO ad agosto : Teleborsa, - tornano a salire le condizioni economiche in Germania , segnalate dall'indice IFO di agosto, segnalate in crescita dopo il pessimo dato di luglio, quando aveva toccato i minimi da ...