Genova | riaprirà parte della strada sotto il moncone | C' è l' ok dai tecnici per i

Genova - riaprirà parte della strada sotto il monconeGli sfollati : meglio far ricostruire ad Autostrade : Il gip ha autorizzato la riapertura di via 30 Giugno. Il presidente del comitato di chi è rimasto senza casa: "Nel decreto non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze".