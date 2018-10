Genova | l' Antitrust tiene fuori solo Autostrade Castellucci | Ricostruzione in soli

Ponte Morandi - Antitrust : "Ok esclusione di Autostrade"/ Decreto Genova - Bucci "Demolizione dal 1 dicembre' : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

Ponte Genova - Antitrust : “Legittimo escludere Autostrade dalla ricostruzione” : "L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del Ponte di Genova, sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori", ovvero Autostrade per l'Italia, "perché l'affidatario del titolo concessorio, beneficiario di proroghe dello stesso, non è stato individuato con gara. Non sembra trovare adeguata giustificazione ...

PONTE MORANDI - ANTITRUST : “OK ESCLUSIONE DI AUTOSTRADE”/ Decreto Genova - Bucci “mancano 140 milioni” : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: ANTITRUST dà ragione al Governo, "ok ad ESCLUSIONE di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Ricostruzione Ponte Morandi - Antitrust “ok esclusione Autostrade”/ Genova ultime notizie - Castellucci rilancia : Genova, Ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Genova - protestano gli sfollati. Antitrust : bene escludere Autostrade | : La ricostruzione non potrà però estromettere altri se non la società attualmente concessionaria. Residenti e commercianti intanto chiedono certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte, non elemosina". ...

Cosa ha detto l'Antitrust sul decreto Genova : Roma, 8 ott., askanews, - l'Antitrust 'promuove' il decreto Genova. In una audizione davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera che stanno esaminando il segretario generale dell'...

Ponte Genova - Antitrust : "ok a lavori senza gara ma solo in via eccezionale" : ... quali gli affidamenti in assenza di gara e le proroghe ingiustificate delle concessioni , che bloccano lo sviluppo dell'economia e impediscono al mercato concorrenziale di produrre i suoi effetti, ...

Antitrust - ok ponte Genova senza gara : ANSA, - ROMA, 8 OTT - Per la ricostruzione del ponte di Genova "se nell'attuale situazione l'affidamento tramite procedura negoziata appare giustificato, tale modulo dovrà essere limitato a quanto ...

Genova - Antitrust : lavori senza gara giustificati - evitare proroga concessioni : Ok a lavori senza gara. Per Genova l' Antitrust dà il via libera all'affidamento tramite procedura negoziata dei lavori di ricostruzione del ponte , ma ' solo per far fronte a urgenza e rispettando ...

Ok a escludere Aspi dei Benetton Dl Genova - parla l'Antitrust : La norma del decreto Genova che esclude Autostrade per l'Italia e le sue controllate dalla ricostruzione del ponte di Genova 'e' giustificata', ma 'lo e' meno' per le altre societa' concessionarie. Lo ha detto il segretario generale dell'Antitrust Filippo Arena, in audizione alla Camera sul decreto Genova Segui su affaritaliani.it

Genova - Antitrust : Evitare proroga delle concessioni esistenti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ponte Genova - per l'Antitrust giustificato lo stop ad Autostrade : ROMA - L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del Ponte di Genova 'sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al ...