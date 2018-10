Genoa | via Ballardini | in panchina torna Juric

Serie A Genoa - via Ballardini. Torna Juric in panchina : GENOVA - Salta la panchina del Genoa . Il presidente Preziosi ha infatti preso la decisione di sollevare dall'incarico di allenatore Davide Ballardini , a seguito della sconfitta interna del Grifone ...

Genoa : via Ballardini - torna Juric : ANSA, - GENOVA, 9 OTT - Enrico Preziosi ha esonerato Davide Ballardini, al suo posto è stato richiamato Ivan Juric, l'ex tecnico al quale proprio Ballardini era subentrato la scorsa stagione. Juric ...

Genoa - 8 calciatori via da Pegli : Ballardini pensa a nuove soluzioni [FOTO] : 1/9 Zukanovic (Foto LaPresse) ...

Calciomercato Genoa - Piatek via a giugno : ecco i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/6 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Genoa - via Piatek? Anche il Cracovia guadagna : Krzysztof Piatek via dal Genoa al termine della stagione? Anche il Cracovia guadagna: il club polacco, evidenzia La Gazzetta dello Sport , si è assicurato una percentuale sulla futura rivendita.

Genoa - Preziosi : “Piatek via a gennaio? Pensarlo è una follia” : E’passato poco più di un mese dall’inizio del campionato, ma Piatek ha già fatto innamorare tutti attirando su di se gli occhi delle big europee. L’attaccante del Genoa sembra voler distruggere tutti i record e il presidente Preziosi, almeno per il momento, non sembra voler lasciarlo scappare. Il numero uno dei grifoni ha rilasciato alcune […] L'articolo Genoa, Preziosi: “Piatek via a gennaio? Pensarlo è una ...

Genoa - la Juve si fa già sotto per Piatek : avviati i contatti : Piatek- Un inizio di stagione esaltante e oltre ogni rosea aspettativa. Krzysztof Piatek ha sorpreso tutti in questa prima parte di campionato, tanto da catturare l’attenzione immediata della Juventus. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, e come evidenziato da “SportMediaset“, l’attaccante del Genoa sarebbe già rientrato nei radar della Vecchia Signora. Qualità tecnica, fisicità e ...

Genoa - Piatek via a gennaio? Il presidente Preziosi fa il punto della situazione : Genoa, Piatek sta lasciando a bocca aperta i tifosi del Grifone a suon di gol e buone prestazioni, tanto da attirare l’attenzione di alcune big europee Il Genoa sta pian piano scoprendo un grande attaccante in questa stagione. Dopo l’annata un po’ asfittica per i centravanti del Grifone, quest’anno il presidente Preziosi ha puntato molto sul Piatek, un attaccante che sin da subito sta impressionando critica e ...

Crollo del Ponte Morandi : Samp e Genoa a lutto rinviano la prima : Genova è ancora sotto shock per l’immane tragedia del Crollo del Ponte Morandi avvenuto alle ore 11:30 del 14 agosto 2018. I calciatori della Samp e del Genoa hanno condotto gli allenamenti nei giorni immediatamente successivi con la morte nel cuore e la tristezza negli occhi. Certamente non erano le condizioni migliori per preparare i match di esordio della nuova serie A che prenderà avvio domani. Per questi motivi, in concomitanza con la ...

Rinviate Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa/ Ufficiale : le date dei recuperi - si gioca a settembre e ottobre : La Lega Calcio ha reso note le date ufficiali dei recuperi di Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa, le due partite di Serie A (1^ giornata) che sono state Rinviate per la tragedia di Genova(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:29:00 GMT)

Serie A - rinviate ufficialmente due partite : saltano Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina : noadsense La prima giornata del campionato italiano [VIDEO] di Serie A ha gia' subito due rinvii: Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. In merito alla tragedia del 14 agosto in terra ligure, il patron dei blucerchiati ha dichiarato di non voler giocare per rispetto ai morti ma ha anche fatto un appello affinché venga rinviata l'intera prima giornata. E così c'è la probabilita' che possano saltare tutte le altre partite del 18-19-20 agosto, ...

Serie A - rinviate Samp-Fiorentina e Milan-Genoa : In seguito alla tragedia di Genova, dove hanno perso la vita 38 persone a causa del crollo del ponte Morandi, la Serie A sta pensando di non scendere in campo nel weekend per l'inizio del campionato. Il presidente della Sampdoria, Ferrero, ha annunciato a Rmc Sport che alcune squadre giocheranno. "La Samp e la Fiorentina non giocano. Preziosi (Genoa, ndr) non gioca e quindi nemmeno il Milan. Ho parlato con Marotta e la Juve sabato non gioca".

La Lega Serie A ha rinviato le partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa per il crollo del ponte Morandi : Dopo le richieste inoltrate dalle dirigenze di Sampdoria e Genoa, la Lega Serie A ha deciso di rinviare le partite della prima giornata di campionato che le due squadre avrebbero dovuto giocare a Genova contro la Fiorentina e a Milano The post La Lega Serie A ha rinviato le partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa per il crollo del ponte Morandi appeared first on Il Post.

Crollo del Ponte Morandi : Samp e Genoa a lutto rinviano la prima : Genova è ancora sotto shock per l’immane tragedia del Crollo del Ponte Morandi avvenuto alle ore 11:30 del 14 agosto 2018. I calciatori della Samp e del Genoa hanno condotto gli allenamenti nei giorni immediatamente successivi con la morte nel cuore e la tristezza negli occhi. Certamente non erano le condizioni migliori per preparare i match di esordio della nuova serie A che prenderà avvio domani. Per questi motivi, in concomitanza con la ...