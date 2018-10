Genoa | Preziosi | “Ballardini è scarso Il curriculum parla per lui!

Genoa - Preziosi fa fuori Ballardini : c'è di mezzo un giocatore della Juve : Come racconta La Gazzetta dello Sport, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha esonerato Ballardini anche per l'utilizzo poco congeniale di diversi nuovi acquisti. Su tutti, Andrea Favilli pagato 5 milioni dalla Juventus e con ...

Genoa - clamorosa decisione di Preziosi : esonerato Ballardini - si profila un ritorno : Dopo l’esonero di D’Anna, primo allenatore della Serie A 2018-19 ad essere sollevato dall’incarico, oggi, per la verità un po’ a sorpresa, è saltata la seconda panchina del massimo campionato italiano. Si tratta di Davide Ballardini del Genoa, che il presidente Preziosi ha deciso di esonerare dopo la pesante sconfitta interna di domenica contro un Parma decisamente rimaneggiato. Nonostante i 12 punti in 7 partite e ...

Genoa : esonerato Ballardini - al suo posto Preziosi richiama Juric : Non è soltanto la giornata del Chievo e dell'esonero ufficiale di Lorenzo D'Anna. Salta in Serie A anche la panchina del Genoa che, come riferisce Sky Sport , ha deciso di dare il benservito a Davide Ballardini dopo la sconfitta interna contro il Parma di domenica scorsa. Al suo posto, è pronto a tornare Ivan Juric , che era stato a sua volta ...

Il Genoa fissa il prezzo per Piatek : ecco la richiesta del patron Preziosi : Il Genoa ci ha visto giusto in merito al centravanti polacco Piatek, vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione in Serie A: le big europee lo tengono già d’occhio Il Genoa si gode la sua stella. Krystof Piatek sta impressionando tutti con la sua partenza sprint nel campionato italiano, il polacco a segno in tutte le 7 gare di questo pazzesco inizio di stagione. Tutto lo scalpore creatosi attorno al calciatore del Genoa, ha fatto ...

Genoa - ultimatum di Preziosi a Ballardini : già pronti i sostituti - ecco la decisione del presidente : Genoa, Preziosi dà un ultimatum a Ballardini in vista delle prossime partite che il Grifone giocherà dopo la sosta per le Nazionali Genoa, ultimatum di Preziosi a Ballardini. Fiducia sì ma a scadenza. Il patron del Grifone ha deciso di non cambiare rotta tecnica in questo momento, com’era più che preventivabile, ma ha dato una scadenza al lavoro di Ballardini. Preziosi vuole risposte tangibili entro due partite, secondo la Gazzetta ...

Genoa - Preziosi : “Piatek via a gennaio? Pensarlo è una follia” : E’passato poco più di un mese dall’inizio del campionato, ma Piatek ha già fatto innamorare tutti attirando su di se gli occhi delle big europee. L’attaccante del Genoa sembra voler distruggere tutti i record e il presidente Preziosi, almeno per il momento, non sembra voler lasciarlo scappare. Il numero uno dei grifoni ha rilasciato alcune […] L'articolo Genoa, Preziosi: “Piatek via a gennaio? Pensarlo è una ...

Genoa - Piatek preso d’assalto : il patron Preziosi fa il punto della situazione : Genoa, Piatek fa gola a diversi club del campionato italiano e non solo, il patron del club Preziosi si frega le mani Il Genoa si gode il suo bomber Piatek. Con 8 gol in 7 giornate, il centravanti del Grifone è ampiamente al comando della classifica marcatori di Serie A, mettendo in mostra tutto il suo potenziale. Piatek non sta passando inosservato dunque e diversi club blasonati gli hanno messo gli occhi addosso. Preziosi però, rivela ...

Genoa - Preziosi blinda Piatek : ... 'Parliamo di un calcio di quasi 30 anni fa - ha detto Preziosi alla Gazzetta dello Sport - diverso in tutti i suoi aspetti. I tempi sono cambiati, Forse con investimenti sostenuti ora pure noi ...

Genoa - Ballardini : 'Non mi aspettavo tutti questi punti - Piatek aiuta tutti. Non convinco Preziosi? Sarà geloso...' : Il tecnico del Genoa Davide Ballardini commenta a Sky Sport la vittoria di Frosinone: 'Se mi aspettavo questo avvio? Le premesse erano buone e già dal ritiro si intuiva che c'era la voglia di fare bene, ma non mi sarei aspettato di fare così tanti punti. ...

Genoa - Preziosi : “abbiamo dimostrato di essere forte” : Una vittoria che rilancia il Genoa quella con il Chievo, dopo la pesante sconfitta con la Lazio, e soddisfa Enrico Preziosi. “Abbiamo dimostrato di essere una squadra abbastanza forte- ha dichiarato- mentre fuori casa mi sembra che abbiamo bisogno della mamma ogni volta. Volevamo questa vittoria e l’abbiamo ottenuta. Ho visto sacrificarsi anche le punte per una coralità che vorrei vedere però anche lontano dal Ferraris”. ...

Genoa - Piatek da record : il polacco segna ancora e Preziosi gongola : Ebbene sì, dopo aver eguagliato il record di Shevchenko risalente al 1999 con 5 gol in 4 partite, Piatek è riuscito a superarsi. Il centravanti del Genoa, infatti, con il gol di ieri sera al Chievo è arrivato a quota 6 in 5 gare, che diventano addirittura 10 se si considerasse anche l’esordio ufficiale nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Numeri da Guinness dei primati, tenuto conto della giovane età del bomber polacco e del ...

Genoa - i retroscena di mercato di Preziosi : “Piatek - Boateng e lo scambio Destro-Lapadula” : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha svelato alcuni particolari delle mosse di mercato del club ligure durante l’estate Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, si è prestato ad una lunga intervista nella quale ha affrontato l’argomento mercato. In estate infatti al Grifone c’è stato il consueto via vai che ha portato tanti nuovi innesti in rosa. Preziosi, parlando al Corriere dello sport, ha rivelato alcuni ...