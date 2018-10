Genoa-Ballardini | qualcosa non quadra | i motivi dell’esonero “a sorpresa”

Il Genoa ha esonerato l’allenatore Davide Ballardini : lo rimpiazzerà il croato Ivan Juric : La dirigenza del Genoa ha esonerato l’allenatore della prima squadra Davide Ballardini a due giorni di distanza dalla sconfitta in campionato subita in casa contro il Parma. L’esonero di Ballardini è stato deciso nonostante la squadra abbia disputato tutto sommato un The post Il Genoa ha esonerato l’allenatore Davide Ballardini: lo rimpiazzerà il croato Ivan Juric appeared first on Il Post.

