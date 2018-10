Gb : allerta per jihadista in libertà : ANSA, - LONDRA, 9 OTT - Le autorità britanniche e gli organi di sicurezza sono "in allerta" in vista della scarcerazione di Anjem Choudary: il 51enne 'predicatore' d'odio che negli anni scorsi ha ...

allerta della Protezione Civile per la forte perturbazione atlantica in arrivo : Una nuova importante fase di maltempo interesserà l'Italia nei prossimi giorni, questa volta concentrandosi sul Nord-Ovest e le regioni tirreniche. Ciò a causa di una perturbazione atlantica...

allerta meteo gialla : temporali in Liguria/ Ultime notizie - maltempo : allarme ad Imperia e lungo la costa : Allerta meteo gialla in Liguria: allarme maltempo con piogge e temporali nell'intera provincia di Imperia e lungo tutta la costa. Possibili rovesci anche nel Lazio.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:56:00 GMT)

allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per temporali nel ponente : La protezione civile della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da ARPAL. Interessata dall’avviso la ZONA A (bacini piccoli e medi) dalle ore 14 alle 23.59 di OGGI, DOMENICA 7 OTTOBRE La zona di Allertamento è: · A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa LA SITUAZIONE: una perturbazione scende dalla Normandia alle Isole Baleari e va a formare un minimo di ...

allerta meteo Toscana : rischio per forti temporali nell’Empolese : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice giallo emanato dal Centro funzionale regionale per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nella zona del Valdarno Inferiore (Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci) valido dal pomeriggio di oggi fino alla prima mattinata di domani, domenica 7 ottobre 2018. Nel frattempo si ricorda che fino al 10 Ottobre ...

allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per piogge intense e forti temporali : “Una depressione sul Tirreno tra sabato e domenica sospingerà un fronte sulla nostra regione. Lunedì la circolazione in quota sarà poco definita“: la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida dalle 12 di oggi 6 ottobre, alle 7 di domani. “Oggi pomeriggio saranno probabili piogge sparse, da moderate ad abbondanti, e qualche rovescio temporalesco specie su pianura e costa. ...

Video - allerta maltempo : in corso le ricerche del bimbo disperso. Disagi su strade e ferrovie : Proseguono senza sosta le ricerche del bimbo di 2 anni che da ore risulta disperso a Lamezia Terme. Stamattina i vigili del fuoco avevano ritrovato i corpi senza vita di sua madre e del fratellino di 7 anni in un torrente tra i comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Le ricerche del bimbo si stanno proprio concentrando in quella zona, anche se le condizioni meteo rendono complesse le ricerche.In giornata è arrivato il messaggio del ...

allerta meteo Sardegna : domani codice giallo per maltempo : La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta meteo per la Sardegna. Per tutta la giornata di domani, sull’intera regione, è prevista una criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico, frane, invasione dell’acqua nelle aree urbane, alluvioni dei corsi d’acqua e effetti dovuti a fenomeni temporaleschi. L'articolo Allerta meteo Sardegna: domani codice giallo per maltempo sembra essere il primo su meteo Web.

allerta Meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

allerta della Protezione Civile per domani Sabato 6 Ottobre : zone colpite e criticita' previste : La giornata di domani, Sabato 6 Ottobre, sarà ancora all'insegna dell'instabilità al Meridione, dove potranno verificarsi nuove precipitazioni abbondanti sulle stesse aree martoriate già dal forte...

allerta Meteo - “scuole chiuse” anche Sabato 6 Ottobre in molti Comuni del Sud per il 4° giorno consecutivo [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – anche domani, Sabato 6 Ottobre, in molti Comuni del Sud Italia le scuole rimarranno chiuse per il forte maltempo in atto. In alcuni Comuni si tratta addirittura del quarto giorno consecutivo di chiusura delle scuole a causa di un’ondata di maltempo che purtroppo ha avuto ripercussioni drammatiche in Calabria dove sono morte tre persone, la giovane mamma Stefania Signore e i suoi due figli di 7 e 2 anni. Numerosi i ...

allerta Meteo - bollettini della protezione civile pesantissimi per le prossime ore : “vite umane a rischio” - allarme rosso in alcune zone del Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il maltempo continua ad imperversare senza sosta sull’Italia centro/meridionale per il ciclone posizionato sul Tirreno, una tempesta che risalirà il bacino italiano verso Nord e potrebbe diventare addirittura un “Uragano Mediterraneo” in serata al largo di Roma. Dopo la disastrosa alluvione che ha provocato almeno 3 morti in Calabria, la protezione civile ha innalzato il livello di Allerta per le prossime ...

allerta Meteo Calabria : “allarme rosso” per la fascia ionica catanzarese e per la provincia di Crotone : La Protezione civile della Calabria ha emesso un’Allerta Meteo con criticità “rossa” per la fascia ionica catanzarese e per la provincia di Crotone, “arancione” per il resto della regione: alle 13 alle 24 di oggi è prevista criticità Meteo marino-costiera, con piogge e temporali sparsi, forti raffiche di vento su tutte le zone di Allerta e conseguente criticità idrogeologiche e/o idrauliche. Domani l’Allerta ...