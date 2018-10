Gary Barlow | Dopo i Take That ho lottato contro la bulimia

Gary Barlow : «La morte di mia figlia - il momento più difficile» : Gary BarlowGary BarlowGary BarlowGary BarlowSua figlia Poppy avrebbe festeggiato il compleanno lo scorso 4 agosto, ma l’ultimogenita di Gary Barlow, storico cantante dei Take That, quel giorno di sei anni fa aveva respirato solo per poco tempo, dopo una nascita prematura, all’ottavo mese di gravidanza. Il musicista e la moglie Dawn Andrews non hanno mai amato parlare di quei giorni di dolore, almeno fino ad ora, quando Gary per la ...