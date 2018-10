Gaffe di Toninelli | ' Molti usano tunnel del Brennero' Ma non esiste

Brennero - la Gaffe di Toninelli : confonde il valico con il tunnel (che non c’è). “Lo utilizzano molti imprenditori” : “Sapete quanti imprenditori italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero?” ha chiesto ai cronisti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine dell’incontro con la commissaria Ue Violeta Bulc, lamentando le “limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente l’economia italiana”. In realtà, il tunnel del Brennero non esiste ...