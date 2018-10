Gaffe di Toninelli | Il tunnel del Brennero lo usano in tanti In realtà è

Toninelli - l’ironia dei social dopo la Gaffe sul tunnel : “C’erano i neutrini?”. E una frase sul Morandi fa arrabbiare i genovesi : Il tunnel del Brennero esiste già: non solo, è “utilizzato da molti imprenditori italiani per il trasporto merci“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Genova, incontrando la commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc. Ma in realtà il traforo, in costruzione dal 2007, è stato realizzato per poco più di un terzo. In particolare, ha specificato ancora Toninelli, il tunnel è utilizzato per il ...

Danilo Toninelli ministro alle Gaffe : dal tunnel del Brennero al decreto col cuore : Al di là della contestazione 'politica', in cui oppositori e pentastellati puri e crudi hanno storto il naso per la presenza dell'esponente grillino in uno dei "salotti dell'establishment", "Ma quale ...

TONINELLI - Gaffe SUL TUNNEL DEL BRENNERO CHE ESISTE GIÀ/ Video - Pd “incredibile che il ministro non lo sappia” : TONINELLI, nuova GAFFE del ministro che cita il "TUNNEL del BRENNERO" ma non ESISTE: la sua uscita non è passata inosservata sui social. Maria Elena Boschi lo critica.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:52:00 GMT)

L'incredibile Gaffe di Toninelli sul tunnel del Brennero (che non esiste ancora) : Per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il tunnel del Brennero esiste già: "Molti imprenditori lo usano"

Toninelli - Gaffe "Tunnel Brennero molto usato"/ Video - ma non esiste : Boschi “parli di cose che non conosci” : Toninelli, nuova gaffe del ministro che cita il "tunnel del Brennero" ma non esiste: la sua uscita non è passata inosservata sui social. Maria Elena Boschi lo critica.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Gaffe di Toninelli : 'Molti usano tunnel del Brennero'. Ma non esiste - : Scivolone del ministro dei Trasporti, ai microfoni di Telenord , nel commentare l'annuncio delle autorità tirolesi di voler varare nuove limitazioni del trasporto merci sull'asse che collega Austria e ...

Brennero - la Gaffe di Toninelli : confonde il valico con il tunnel (che non c’è). “Lo utilizzano molti imprenditori” : “Sapete quanti imprenditori italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero?” ha chiesto ai cronisti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine dell’incontro con la commissaria Ue Violeta Bulc, lamentando le “limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente l’economia italiana”. In realtà, il tunnel del Brennero non esiste ...

“Diamoci una scossa” Toninelli lancia prevenzione sismica/ Ma lo slogan infelice non è una sua Gaffe... : “Diamoci una scossa”, Toninelli lancia prevenzione sismica ma lo slogan infelice è dell'Ordine degli ingegneri. Le ultime notizie sulla Giornata Nazionale e le gaffe del ministro(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:32:00 GMT)

Le Gaffe di Toninelli e il santino di Conte Palazzo - vota il peggio della settimana : Il premier a Porta a Porta con l'immagine di Padre Pio e il ministro delle infrastrutture dal barbiere. E poi le cene del Pd, le merende di Salvini e il fungo di Trump. Scegliete la vostra dichiarazione preferita

Ridere sui morti non è una Gaffe. E Toninelli non può essere un ministro : Ma c'è o ci fa? Immagini e suoni lievi, come la politica di questi tempi. Proclami. Promesse. E tanta inadeguatezza. Fra una diretta su Facebook, un selfie con i propri cari e un post su Instagram. ...

La - nuova - Gaffe di Toninelli che fa discutere : Roma, 15 set., askanews, - Ancora polemica contro il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, per un post che sarebbe stato rimosso dall'account Instagram. Nel post Toninelli ha pubblicato una ...

TONINELLI - NUOVA Gaffe SU GENOVA/ Foto - il riferimento alla revoca di Autostrade : i social non perdonano : TONINELLI sorride accanto al plastico del Ponte Morandi da Vespa. Foto, scoppia la polemica sui social per lo scatto che vede il ministro delle infrastrutture troppo euforico(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:11:00 GMT)

Toninelli di Gaffe in Gaffe - ancora ironia sul crollo del ponte : «Ho revocato la revoca al barbiere». Poi cambia post : Nuova gaffe del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, già al centro delle polemiche per la foto con sorriso dallo studio di Porta a Porta con il plastico del ponte...

Toninelli : sorriso davanti al plastico del Morandi e battuta su Instagram/ La doppia Gaffe del ministro : Toninelli sorride accanto al plastico del Ponte Morandi da Vespa. Foto, scoppia la polemica sui social per lo scatto che vede il ministro delle infrastrutture troppo euforico(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:32:00 GMT)