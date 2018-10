Fumare fa dimagrire | verità o menzogna?

correttainformazione

(Di martedì 9 ottobre 2018) Molte persone sono convinte chesia un’ottima soluzione per perdere peso,e recuperare la forma fisica: è questa un’opinione diffusa ma per molti estremamente errata e fuorviante. Eppure, se questa “teoria” è così praticata e accettata, esistono forse delle buone ragioni a suo suffragio? Certamente il tabacco e la nicotina svolgono sull’organismo un’azione di forte inibizione dell’appetito: questo dato era già evidente in epoca precolombiana, quando gli abitanti del continente americano consumavano abitualmente foglie di tabacco per avvertire in misura minore lo stimolo della fame. In tempi più recenti, invece, sono numerose le ricerche scientifiche che hanno comprovato che in particolare tra le ragazze adolescenti vi sia un’inclinazione maggiore e statisticamente rilevante verso il tabagismo, associato alla perdita del peso (con tutte le implicazioni ...