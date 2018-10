Tria e Salvini : deficit e debito scenderanno. CSC lancia alert Fuga capitali e rischio tasse più alte in futuro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria parla in occasione del convegno del Centro Studi di Confindus Tria , dove è avvenuta la presentazione degli Scenari economici. Tria cerca di rassicurare nuovamente l'Unione ...

Capitali in Fuga dall'Italia : Gli investitori stranieri hanno portato via 78 miliardi di euro in due mesi. Colpa, quasi sicuramente, dell'incertezza politica