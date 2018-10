Frizzi | Roberta Capua ricorda l' amico Fabrizio e scoppia in lacrime in tv a Vieni da me

Vieni da Me - Caterina Balivo e Roberta Capua in lacrime per il ricordo di Fabrizio Frizzi : Nella giornata di lunedì 8 ottobre Roberta Capua è stata ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo, a Vieni da Me. Da un anno circa la Miss Italia del 1986 è tornata sul piccolo schermo a tutti gli effetti, dopo un periodo di pausa che ha dedicato al marito Stefano e suo figlio Leonardo nato nel 2008. Di recente Roberta Capua è stata incoronata la regina dei fornelli a Celebrity Master Chef Italia 2017, dedicando la vittoria ai suoi ...

