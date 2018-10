Francia | bambini nati senza braccia e mani Mistero oltralpe | nessuno sa spiegarsi le

14 bambini nati senza mani : la Francia si deve preoccupare? : Nascite di bimbi malformati in Francia, ma la causa rimane ignota. Le autorità sanitarie francesi hanno confermato, riferisce Le Monde, la nascita di bebè privi di arti con una localizzazione concentrata nella regione Loira-Atlantico (3 casi tra il 2007 e il 2008), la Bretagna (4 casi di nascite senza mani, avambracci o braccia nella cittadina di Guidel tra il 2011 e 2013) e l’Ain (7 nascite tra il 2009 e il 2014). Il fenomeno rispetto ...

In Francia 14 bambini sono nati senza braccia o mani. Ma nessuno sa bene perché : Si discute molto negli ultimi giorni in Francia per un caso che ha ad oggetto quattordici bambini nati con delle gravi malformazioni congenite. Tra il 2009 e il 2017 sette bambini sono nati senza braccia, mani o avambracci nelle regioni rurali della Loira atlantica, nei pressi della città di Nantes e in Bretagna. Altri sette hanno presentato le stesse malformazioni nel paese di Druillat, al confine con la Svizzera. Tale tipologia di ...

In Francia si discute di 13 bambini nati senza mani : Dal 2007 al 2017, tutti in zone rurali: l'indagine ufficiale dice che è un caso, ma un'associazione di medici non è d'accordo The post In Francia si discute di 13 bambini nati senza mani appeared first on Il Post.

Francia - bambini nati con malformazioni gravi : mistero sulle cause : L'Agenzia della Sanità Pubblica francese ieri ha reso noti i risultati di ben tre rapporti che riguardano uno strano caso ormai considerato un vero e proprio "focolaio" di malformazioni: si sono verificate nascite di bambini senza braccia o senza mani in due regioni della Francia. Nonostante le indagini effettuate dalle autorità sanitarie, le cause sono tutt'ora purtroppo sconosciute. Il caso dei bambini nati senza arti in Francia La Sanità ...

Bambini nati senza mani o senza braccia : mistero in due regioni della Francia : L'agenzia per la Sanità pubblica francese ha reso noti oggi i risultati di tre rapporti su casi di nascite di Bambini senza mani o senza braccia in due regioni. Gli studi su questa vicenda, che da ...

Francia : mistero bambini nati senza braccia in due regioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve