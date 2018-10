Fortnite | una squadra ha totalizzato 61 uccisioni in un singolo match

Fortnite aiuta l’industria del porno? Svelata una singolare statistica : Che Fortnite sia uno dei titoli più giocati e chiacchierati del momento non è altro che un dato di fatto: il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games è stato in grado di viaggiare costantemente sulla cresta dell'onda videoludica per un annetto abbondante, e ovviamente non ha alcuna intenzione di smettere proprio adesso. La sesta stagione del titolo ne è la prova lampante, con milioni di giocatori da tutto il mondo che non hanno perso ...

Fortnite come una droga? L'esperto : "Bisogna saper riconoscere il vero disagio" : L'effetto del videogame da milioni di dowload paragonato negli Usa a quelli dell'eroina. Alberto Rossetti, psicoterapeuta esperto in dipendenze giovanili dalle nuove tecnologie, invita a non demonizzare il gioco: "Il gaming può rappresentare un rifugio da altre turbolenze, che...

Fortnite prepara una nuova modalità a tempo limitato - indiscrezioni al 2 ottobre : Dopo oltre un anno passato indomabilmente sulla cresta dell'onda, Fortnite non ha di certo bisogno di presentazioni ulteriori: il titolo di stampo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games si è infatti imposto prepotentemente all'attenzione di tutti, riuscendo a competere ad armi pari con produzioni ben più blasonate e dai budget indubbiamente più elevati. Il merito va ovviamente a una formula di gioco che si è rivelata essere vincente, ma ...

Fortnite pronta ad accogliere una nuova modalità? Le indiscrezioni al 29 settembre : La sesta stagione di Fortnite è ormai online per la gioia degli utenti di tutto il mondo, con il canonico carico di contenuti a corredo che espandono ulteriormente l'esperienza ludica offerta dalla componente PvP del titolo targato Epic Games. A più di un anno dal suo esordio sulla scena videoludica, il Battle Royale continua a macinare chilometri e chilometri digitali, con le fila della community che si allargano sempre più e sembrano non avere ...

Il cubo Kevin di Fortnite ha appena distrutto una edificio dopo 4 mesi di ricostruzione : Ieri forse abbiamo scoperto il nome del misterioso cubo viola di Fortnite: Kevin, per chi se lo stesse chiedendo. D'ora in poi ci riferiremo a lui semplicemente col nome di cubo Kevin. Pare che comunque Kevin non abbia passato una giornata molto felice, dato che ha distrutto il bellissimo edificio comparso qualche giorno fa a Pinnacoli Pendenti, ci sono voluti quattro mesi per ricostruirlo. Kevin, ma che combini? Alla fine di qualche stagione ...

Un giocatore perde una partita a Fortnite e minaccia di morte un ragazzo di 11 anni : Stando a quanto riportato da NBC New York, un uomo di 45 anni, Michael Aliperti, ha minacciato di morte un ragazzo di 11 anni dopo aver perso una partita al popolare Fortnite.L'episodio è accaduto a Long Island e, nello specifico, le autorità confermano che Aliperti ha inviato messaggi di testo e vocali su Xbox Live dopo la sconfitta, dove minacciava di sparare al ragazzo, probabilmente nella sua scuola.L'uomo è stato ammanettato nella sua casa ...

Una nuova arma in Fortnite curerà gli utenti? Feedback dai fan per Epic Games : Come la community avrà ormai avuto modo di constatare, Fortnite è un titolo in costante e dinamica evoluzione: tanti sono gli aspetti tenuti sempre sotto stretto controllo da parte di Epic Games, il team che ha permesso al Battle Royale di divenire il punto di riferimento assoluto per il genere e uno dei punti di riferimento per quanto concerne il mercato videoludico. Ovviamente tantissima importanza la rivestono i cambiamenti che, a frequenza ...

Fortnite e il mistero del cubo gigante : il cubo disegna la settima runa - confermate le teorie dei fan? : Ormai da qualche settimana stiamo trattando il mistero del cubo gigante di Fortnite, che anticipa l'arrivo della Stagione 6 del Battle Royale firmato da Epic Games.Qualche giorno fa vi avevamo parlato della teoria secondo la quale il cubo posiziona le sue rune sul terreno secondo una logica ben precisa, disegnano sulla grande isola di Fortnite la forma gigantesca di un cubo. Unendo con delle linee le posizioni delle rune incise fino a quel ...

Fortnite : Battle Royale - una dipendenza sfasciamatrimoni nel Regno Unito : ... il videogioco che aveva contribuito a causare 35 divorzi nel Regno Unito ? Bene, perché a distanza di qualche settimana un altro gioco è salito agli onori della cronaca per lo stesso motivo. Si ...

Il Monopoli di Fortnite ha una data di lancio : Qualche tempo fa vi avevamo parlato dell'annuncio di un Monopoli interamente dedicato a Fortnite, una versione rivisitata del celebre gioco da tavolo famoso in tutto il mondo.Attraverso il proprio account Twitter, il creative director di Fortnite Donald Mustard ha rivelato la data di lancio di questa versione del Monopoli, che sarà disponibile nei negozi a partire dal 1 ottobre. Come riporta VG24/7, nel Monopoli di Fortnite il denaro sarà ...

Epic Games sotto accusa per l’installer di Fortnite per Android - affetto da una grave vulnerabilità : Quello che in molti avevano preventivato è effettivamente accaduto: l'installer di Fortnite per Android, non disponibile sul Play Store, aveva problemi di vulnerabilità. L'articolo Epic Games sotto accusa per l’installer di Fortnite per Android, affetto da una grave vulnerabilità proviene da TuttoAndroid.

I ricavi di Fortnite subiscono una prima - storica frenata : Fin dalla sua uscita nel 2017, Fortnite è stato protagonista di una crescita finanziaria esponenziale arrivando a guadagnare milioni di dollari al giorno, senza mai subire la benché minima flessione degli utili.Forse per questo fa scalpore la notizia riportata da VG24/7, che spiega come i ricavi del gioco abbiano frenato in maniera molto significativa la loro corsa al rialzo. Da giugno, le entrate di Fortnite sarebbero cresciute solo del 2%, un ...

Fortnite : per Google si stima una perdita di 50 milioni di dollari a causa della mancata presenza del gioco sul PlayStore : Fortnite ha fatto la sua apparizione sui primi dispositivi Android, il gioco è infatti stato mostrato sul Galaxy Note 9 in esclusiva temporanea, ma come sappiamo il gioco non è scaricabile dal PlayStore bensì solamente tramite il sito di Epic Games.Ebbene, come riporta anche WCCFtech, Epic si è sostanzialmente assicurata che nessuna quota delle entrate che la società avrebbe avuto da Fortnite per Android vada a Google, avendo per l'appunto ...