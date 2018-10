Fortnite | la community trova sempre nuovi modi per deridere gli avversari

eurogamer

: Fortnite: la community trova sempre nuovi modi per deridere i giocatori #Fortnite - Eurogamer_it : Fortnite: la community trova sempre nuovi modi per deridere i giocatori #Fortnite - HP_Italia : RT @PGEsportsIT: Oggi nella #PGArena abbiamo festeggiato alla grande! Il Community Party di Fortnite ha fatto emozionare i fan del Battle R… - thebryanbox : ?? Alcuni scatti dalla prima giornata della @milangamesweek , nella #PGARENA ho presentato il Community Party di… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Probabilmente non è un caso che Epic abbia lanciato le nuove skin Spaventapasseri assieme alla nuova emote T-Pose (Posa a T), come possiamo vedere infatti questi due elementi, combinati insieme, danno luogo ad uno dei troll più divertenti che il gioco abbia mai permesso, riporta Comicbook.Il simpatico balletto Posa a T permette al giocatore di assumere proprio la stessa postura di uno spaventapasseri, ovvero immobile per alcuni secondi. Ebbene come probabilmente saprete sulla mappa divi sono numerosi spaventapasseri, per cui utilizzare la Posa a T in abbinamento alle nuove skin Spaventapasseri permette di fare una combo davvero divertente. Potremo infatti trarre in inganno l'o, il quale ignorando che quello spaventapasseri siamo proprio noi, potrebbe darci le spalle per una kill facile.Il trucchetto è tanto facile quanto intuitivo, basta solamentere una zona di ...