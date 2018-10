Formula1 Hamilton | supporto a Vettel | Dovete rispettarlo di più

Formula1 Re Hamilton - pole a Suzuka. Piove - Vettel affonda : è 8° : Fa festa Lewis Hamilton che coglie la pole numero 80, l'ottava della stagione, in un sabato nerissimo per la Ferrari che pare finita davvero nel pallone: i 10 minuti della Q3 sono un festival di ...

Formula1 Libere2 Suzuka - Hamilton fa paura. Vettel fatica ed è solo 3° : Fare previsioni è alquanto rischioso, ma appare francamente improbabile che sabato mattina all'ora di colazione, via alle 8, la Ferrari possa festeggiare la pole position. Se con le gomme soffici ...

Formula1 Hamilton conquista Sochi; Bottas lo aiuta : 2°; Vettel 3° : Un'altra vittoria di Lewis Hamilton , un'altra doppietta Mercedes, un'altra sconfitta per la Ferrari. Il GP di Russia è quasi una pietra tombale sulle speranze del Cavallino di vincere questo Mondiale, ...

Formula1 Sochi - Bottas in pole; Hamilton 2° - Vettel 3° : C'è Bottas in pole a Sochi . Il finlandese della Mercedes conferma il feeling con la pista russa e conquista la seconda pole stagionale precedendo il compagno Hamilton , autore di un errore nel suo giro ...

Formula1 Sochi Libere1 - Vettel inizia bene; Hamilton 3° - Giovinazzi 10° : Sebastian Vettel e la Ferrari davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP di Russia. Il tedesco in 1'34'488 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, 1'34'538, e la Mercedes del ...

Formula1 Hamilton non dorme tranquillo : "Il gap dalla Ferrari resta" : La Ferrari non ha fatto perdere il sonno a Lewis Hamilton , che nel venerdì di Monza ha incassato il 3° tempo di giornata con filosofia: "Ci siamo svegliati con una pioggia torrenziale che implicava ...

Formula1 : Hamilton - strana assenza. Non è ancora a Monza : Mentre la Ferrari riempiva di passione la Darsena di Milano, e Vettel e Raikkonen raccoglievano entusiasmo fra i tifosi e domande in conferenza stampa, Lewis Hamilton non lasciava traccia di sé a ...