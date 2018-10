Formula E - Ecco la nuova NIO 004 Gen2

Formula E - Ecco la nuova Envision Virgin Racing : Il team Envision Virgin Racing ha svelato la nuova monoposto che prenderà parte al campionato di Formula E 2018/2019, in partenza il prossimo dicembre dallArabia Saudita. La nuova vettura avrai i colori della squadra inglese, ma è in realtà la gemella dellAudi e-tron FE05 che è stata svelata proprio ieri. La Virgin, infatti, dopo aver chiuso la collaborazione con DS ha stretto un accordo con lAudi che, almeno sulla carta, dovrebbe contribuire ad ...

Formula1 Affidabilità e attacco - ecco le ultime chance Ferrari : La Ferrari continua a credere nel sogno iridato? Dai box della rossa ammettono che 50 punti di distacco quando restano solo 5 corse alla fine, restano da assegnarne solo 125, costituiscono una ...

Formula 1 GP Russia. Cosa succede nelle prove libere? Eccole al microscopio : Lo svolgimento delle prove libere da parte di ciascun team risulta in un certo senso criptico, poco comprensibile, o quantomeno appare semplicemente come un insieme di tentativi, di esperimenti di ...

Nicoletta Larini : compagna di Stefano Bettarini - figlia del noto pilota di Formula 1 Nicola. Ecco la storia della sua famiglia : Nicoletta Larini: si chiama così la compagna che Stefano Bettarini ha voluto con sé a Temptation Island Vip, il reality L'articolo Nicoletta Larini: compagna di Stefano Bettarini, figlia del noto pilota di Formula 1 Nicola. Ecco la storia della sua famiglia proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ecco le incredibili auto con il motore da Formula 1 [FOTO] : Nella storia dell’automobilismo non sono pochi gli esempi di vetture stradali e concept car equipaggiate con un propulsore derivato dalla Formula 1 Nel corso degli anni alcune Case automobilistiche internazionali si sono sbizzarrite creando vetture di serie e prototipi decisamente particolari e in grado di offrire prestazioni superlative grazie all’uso di potentissimi motori derivati addirittura dalla Formula 1. L’Alfa Romeo 164 ProCar ...

Formula 1 - Monoposto 2021 - ecco come potrebbero essere : come si evolverà la Formula 1 nei prossimi anni? La risposta sembra arrivare da Singapore dove, sul palco di Tech Talk, Ross Brawn ha mostrato come le Monoposto potrebbero cambiare da qui a qualche anno. Seppur si trattasse di un evento a porte chiuse, sui social è bastato poco a far circolare gli scatti rubati di una diapositiva intitolata "2021 Concept Car". Una volta sdoganate le immagini, oggi sul sito della Formula 1 sono state ...

Al via la Nations League 2018-19 : ecco la Formula : La stagione calcistica appena iniziata prevede una novità a livello internazionale promossa dall’Uefa: le nazionali saranno impegnate nella Nations League 2018-19. Le amichevoli internazionali saranno abolite in favore di una sorta di campionato che durerà nove mesi e sarà diviso in quattro leghe per livelli: le 55 Nazionali impegnate nella competizione lotteranno per mantenere il posto nella propria lega o per ottenere la promozione ...

Torino - ufficiale la cessione di Adem Ljajic : ecco la Formula - via anche Niang : Adem Ljajic si trasferisce dal Torino al Besiktas, dopo anni in granata è giunta l’ora di cambiare aria per il serbo Adem Ljajic dice addio al Torino e si trasferisce al Besiktas. Il club turco ha ufficializzato l’acquisto dai granata del 26enne attaccante serbo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. (Spr/AdnKronos) Torino, ufficiale anche l’addio di Niang Il Torino ...

Formula 1 - GP Monza : ecco perché Vettel non riceverà nessuna penalizzazione per la sostituzione del cambio : Appena quattro giri nelle Libere 1 per Sebastian Vettel, con relativa conclusione della prima sessione del venerdì con diversi minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri piloti. Il motivo? Una ...

Formula 2 - Belgio. Ecco tutto quello che è successo a Spa : Gara1 " Terzo successo in stagione per il pilota del team Prema Nyck de Vries che nel sabato di Spa si è aggiudicato la feature race dopo un dominio durato anche tutto il venerdì. Secondo Sette Camara ...

Milan - ecco Bakayoko : Leonardo trova la Formula giusta e convince il Chelsea : Bakayoko si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan, Gattuso accoglierà il centrocampista dopo la cessione di Locatelli Bakayoko è ad un passo dal Milan. Il neo dirigente rossonero Leonardo, si appresta a chiudere un altro grande acquisto per la rosa di mister Gattuso. Il centrocampista è infatti vicinissimo al Milan, dopo che Leonardo ha trovato l’accordo con il Chelsea a seguito di alcune schermaglie di mercato. Alla ...