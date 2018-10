Foa scrive ai dipendenti Rai : "Nuove figure - valorizzando risorse interne" : 'Abbiamo tanto da fare'. A dirlo è Marcello Foa in una lettera inviata oggi ai dipendenti di viale Mazzini in cui si presenta nel suo ruolo di presidente Rai . ' Dovremo muoverci tra tradizione e ...

Rai - Laganà scrive a Mattarella su Foa : 21.26 "L'autoassunzione" della carica di presidente da parte di Marcello Foa è "integralmente priva di efficacia" e "non rimane priva di gravissime conseguenze giuridiche per la società Rai". Lo scrive in una lettera indirizzata al presidente Mattarella,alle altre principali cariche istituzionali del Paese e al procuratore generale della Corte dei Conti,il consigliere Rai Riccardo Laganà,il quale precisa che gli atti sottoposti alla firma di ...

Rai - Laganà scrive a Mattarella : inefficaci gli atti di Foa : Secondo l'esponente del Cda eletto dai dipendenti della tv pubblica la 'autoassunzione' della carica di Presidente da parte del consigliere anziano avrà pesanti ricadute anche giuridiche -

Rai - il consigliere Laganà scrive a Mattarella 'Inefficaci gli atti di Foa'. Salvini insiste 'è lui la persona giusta' : ROMA. È il consigliere eletto dai dipendenti Rai, Riccardo Laganà . E ha deciso di sollecitare le istituzioni sullo stallo che ha investito l'azienda dopo il no della commissione parlamentare di ...

Rai - il consigliere Laganà scrive a Mattarella 'Inefficaci gli atti di Foa' : È il consigliere eletto dai dipendenti Rai, Riccardo Laganà. E ha deciso di sollecitare diverse istituzioni sullo stallo che ha investito l'azienda dopo il no della commissione parlamentare di ...

"Atti Foa inefficaci" - consigliere Rai Laganà scrive a Mattarella : ... al Presidente del Senato e a quello della Camera, oltre che ad altre cariche istituzionali tra cui il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e il Procuratore generale della Corte dei ...

Rai - il consigliere Laganà scrive a Mattarella : gli atti firmati da Foa sono “privi di effetto” : Gli atti di Marcello Foa sono “privi di effetto”: questo in sintesi il messaggio inviato da Riccardo Laganà al Quirinale. Il consigliere Rai scrive al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare che la autoassunzione della carica di Presidente da parte di Marcello Foa è “integralmente priva di efficacia”. Laganà – l’unico componente del Cda non scelto dai partiti ma eletto dai dipendenti ...

Rai - Laganà scrive a Mattarella : 'Gli atti di Foa non sono validi' : Rai: inattesa sortita di Riccardo Laganà , nella foto in paertura, sulla presidenza Rai sull'autoproclazmaione alla presidenza di Marcello Foa. La autoassunzione della carica di Presidente da parte di ...

Rai - Laganà scrive a Mattarella : 'Atti Foa non validi' : La autoassunzione della carica di Presidente da parte di Marcello Foa è 'integralmente priva di efficacia' e 'non rimane priva di gravissime conseguenze giuridiche per la società Rai': lo scrive in ...