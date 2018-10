FMI taglia le stime sulla crescita del Pil italiano

blogo

: La crescita italiana decresce. E tutto il castello di carte della manovra del popolo è costruito su un aumento del… - vittoriozucconi : La crescita italiana decresce. E tutto il castello di carte della manovra del popolo è costruito su un aumento del… - repubblica : Fmi taglia le stime del pil italiano: 'Pesa l'aumento dello spread per stop alle riforme e aumento debito' [news ag… - Corriere : Il Fmi taglia le stime de Pil in Italia e avverte: preservare la legge Fornero -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il Fondo Monetario Internazionale ha confermato il rallentamento - già preannunciato a luglio - dell'economia italiana nell'anno corrente. Secondo ledell'FMI il Pilnel 2018 dovrebbe far segnare unadell'1,2% facendo così registrare un rallentamento rispetto all'1,5% del 2017. Nella sua analisi l'FMI ha sottolineato come in Italia "le recenti difficoltà nella formazione di un Governo e la possibilità di un'inversione di rotta sulle riforme o l'attuazione di politiche che danneggerebbero la sostenibilità del debito, hanno innescato un forte allargamento degli spread".Sempre secondo lel'inflazione nel 2018 dovrebbe attestarsi all'1,3% e nel 2019 dovrebbe salire di uno 0,1%. Il dato positivo è quellodisoccupazione, che dovrebbe scendere al 10,8% nel 2018 contro l'11,3% del 2017; per il 2019 il dato è destinato a scendere al 10,5%. Sul fronte ...