Il Pil dell'cresce dell'1,2% nele dell'1% nel. Queste le stime del Fondo Monetario Internazionale, che rileva come si tratti della crescita più bassa fra i Paesi dell'area euro nonostante la revisione al ribasso delle stime di crescita per Germania e Francia. Debito pubblico in calo dal 131,8% del 2017 al 130,3% del Pile al 128,7% nel. Sempre secondo il Fondo, il debito scenderà al 125,1% nel 2023. Deficit previsto in calo dal 2,3% del 2017 all'1,7% nele nel,(Di martedì 9 ottobre 2018)