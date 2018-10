Fmi | l' Italia mantenga la fiducia dei mercati e operi seguendo le norme Ue

Fmi - Italia : 2019 - disoccupazione in calo : 3.44 Il tasso di disoccupazione in Italia è previsto in calo dall'11,3% del 2017 al 10,8% di quest'anno. Lo prevede il Fmi, stimando per il 2019 una disoccupazione al 10,5%. Il tasso dell'Italia è superiore alla media dell'area euro, dove la disoccupazione è attesa all'8,3% nel 2018 e all'8,0% nel 2019,in calo rispetto al 9,1% del 2017. Il Fmi conferma le previsioni di crescita economica dell'Italia: Pil 2018 +1,2% e +1% nel 2019. Ma il Fmi ...

Non solo Italia - da Fmi monito alla Spagna sui conti pubblici : In questo caso, per correggere il tiro, si renderebbero necessarie strette alla spesa pubblica nel momento in cui l'economia andrebbe, invece, sostenuta. Nel dettaglio il piano proposto da Madrid "...

Fmi : 'mercati finanziari preoccupati per Italia - ma Conte e Tria li hanno rassicurati' : I "mercati finanziari si sono preoccupati" per un dietrofront delle riforme, "ma ci sono state parole rassicuranti dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'economia Tria". Così ha detto il portavoce del Fondo Monetario Internazionale Gerry Rice, rispondendo a chi gli chiedeva se Washington temesse per l'Italia, a seguito della decisione di Fitch di ...

Fmi : mercati preoccupati su Italia - ma Tria e Conte rassicuranti : Roma, 6 set., askanews, - Il Fondo monetario internazionale rileva che i mercati 'hanno mostrato preoccupazioni' sulla possibilità che in Italia avvengano passi indietro sulle riforme e conti pubblici ...

Moto - Presentata durante le premiazioni del Gp d'Italia di Enduro la Maglia Azzurra Fmi 2018 : Inoltre il progetto Maglia Azzurra FMI esprime i valori fondamentali del Motociclismo e dello sport in generale: su tutti, lo spirito di squadra. Colgo l'occasione per rivolgere un grande in bocca al ...

Moto – Presentata durante le premiazioni del Gp d’Italia di Enduro la Maglia Azzurra Fmi 2018 : Presentata a Edolo, durante le premiazioni del Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro, la Maglia Azzurra FMI 2018 E’ stata Presentata ieri, durante le premiazioni del Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro a Edolo (BS), la Maglia Azzurra FMI. Una divisa prestigiosa, indossata dai piloti italiani che rappresentano il nostro Paese nelle competizioni internazionali a squadre nazionali. A svelarla sono stati il Presidente FMI Giovanni ...

Lo spettro del Fmi per la Turchia Autunno caldo del rating italiano : La Turchia è entrata nel mirino dei mercati internazionali. La lira turca e' considerata la valuta nazionale con il rendimento peggiore del mondo, avendo perso oltre il 40% dall'inizio dell'anno. Venerdi' scorso ha lasciato sul terreno quasi il 20% ed e' scesa a 6,5 sul dollaro, un livello impensabile 5 anni fa quando era quota 2 sul biglietto verde Segui su affaritaliani.it