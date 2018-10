Fmi | Italia non cambi riforme di lavoro e pensioni

Fmi - Italia preservi riforma Fornero : ANSA, - NEW YORK, 9 OTT - ''In Italia le passate riforme pensionistiche e del mercato del lavoro dovrebbero essere preservate e ulteriori misure andrebbero perseguite, quali una decentralizzazione ...

Fmi taglia le stime dell'economia italiana : Per Parigi l'economia è attesa in salita dell'1,6% nel 2018 e nel 2019, con una revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali quest'anno e di 0,1 punti il prossimo. Secondo il Fondo guidato da ...

Il mondo rallenta - l'Italia arranca. Fmi : "Governo stia dentro le regole Ue" : Italia fanalino di coda d'Europa. Il pil del Belpaese cresce dell'1,2% nel 2018 e dell'1,0% nel 2019, registrando la crescita più bassa fra i paesi dell'area euro, nonostante la revisione al ribasso delle stime per Germania e Francia. È quanto emerge dai dati del Fmi contenuti nel World Economic Outlook, in base ai quali l'Italia è terzo paese dell'area euro con il tasso di disoccupazione più alto dopo Grecia e ...

Fmi taglia stime Pil dell’Italia e avverte : “Timori sul debito - avanti con riforma Fornero” : Il Fondo Monetario internazionale conferma per l'Italia il taglio delle stime di crescita già annunciato in estate e avverte che l'incertezza sull'agenda politica potrebbe portare ad un ulteriore indebolimento del Paese sui mercati come dimostra l'impennata dello spread. Per questo si consiglia di continuare seguire le regole dell'Ue a a proseguire nelle riforme già varate.Continua a leggere