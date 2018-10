Fmi | aumento dello spread in Italia causato da timori sul debito

tgcom24.mediaset

(Di martedì 9 ottobre 2018) Lo afferma il Fmi, sottolineando in via generale come l'incertezza politica e sulle politiche "potrebbe scoraggiare gli investimenti privati e indebolire l'attività economica in diversi Paesi".