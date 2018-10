Fiorello torna in radio con “Il Rosario della Sera”

superguidatv

: In diretta con noi @Fiorello! Il Rosario della sera, Fiorello torna in diretta su @radiodeejay dal 15 ottobre - DjChiamaItalia : In diretta con noi @Fiorello! Il Rosario della sera, Fiorello torna in diretta su @radiodeejay dal 15 ottobre - Fiorello : #lelespedicato sempre nelle nostre menti e nei nostri ?? Lotta e torna da noi! @Negramaropeople @Negramaro - Ewa34934453 : RT @Agenzia_Ansa: #Fiorello torna su Radio Deejay con #IlRosariodellaSera, alle 19 da lunedì 15 ottobre -

(Di martedì 9 ottobre 2018)suDeejay “Ilsera”, lo show diper la gioia di tutti gli ascoltatori: ecco alcune novità del programmafonico Tutto tace sul nuovo show televisivo di, ma per stemperare l’attesa lo showman siciliano ha annunciato il suo ritorno in. SuDeejay, infatti, è in arrivo la seconda stagione del seguitissimo show “Ilsera“. Ecco alcune novità ed anticipazioni. Ilsera consuDeejay Da lunedì 15 ottobresuDeejay “Ilsera“, il programmafonico condotto da. L’appuntamento è confermato nella fascia pre-serale dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 20.00. “Sono felice dire nella fascia 19.00-20.00: amo fare lo Spritzfonico!” ha commentato entusiasta lo showman ...