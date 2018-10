Fiocco rosa | Spencer di Pretty Little Liars e Mike di Suits diventano genitori

Blastingnews

: Cuneo, in una borgata della Valle Varaita fiocco rosa dopo 62 anni - mox88657892 : Cuneo, in una borgata della Valle Varaita fiocco rosa dopo 62 anni - lavocedigenova : Anche Genova e la Liguria indossano il fiocco rosa di Airc -

(Di martedì 9 ottobre 2018) L'attrice Troian Bellisario diventata famosa per aver interpretato il ruolo dinella serie tv "" è diventata mamma. Dopo una gravidanza portata avanti in silenzio e lontano dalle telecamere, la giovane attrice insieme al marito Patrick J. Adams ha dato l'annuncio tramite il suo profilo Instagram con un tenero messaggio. "Non riesco ad esprimere quando sono grata in questo momento. Le persone ci hanno protetto e hanno fatto in modo che noi crescessimo la nostra famiglia nel rispetto totale della nostra privacy. Alla nostra comunità per averci permesso di diventare di più con grazia e quantità indescrivibili d'amore. Al mio compagno per essere stato un grande supporto durante tutti i momenti, dalla gravidanza fino alla sua nascita. E per questa incredibile forza del destino che ha portato questa piccola bambina nelle nostre vite. Non posso essere più orgogliosa ...