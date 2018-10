Fincantieri e Leonardo rilanciano jv Orizzonte Sistemi Navali : Milano, 9 ott., askanews, - Fincantieri e Leonardo concordano i principi guida per rafforzare la collaborazione nel settore navale rilanciando la joint venture Orizzonte Sistemi Navali. La ...

Fincantieri-Leonardo - matrimonio che non convince gli analisti : L'idea di base sarebbe quella di trasferire dal ministero dell'economia alla Cassa Depositi e Prestiti le quote delle partecipazioni in alcune grandi aziende. Sotto la lente sono finite, nello ...

Leonardo/Fincantieri in rosso - rumor su ipotesi aggregazione : In rosso Leonardo, -1,8%, e Fincantieri, -3%,. L'Economia del Corriere riferisce di un'ipotesi di aggregazione allo studio di alcune investment bank. L'obiettivo sarebbe la creazione di un polo della difesa e della cantieristica da ricondurre, ...

Profumo entra nella partita Naval Fincantieri-Leonardo piace ai 5S : Leonardo prova, con la benedizione di M5S, a infilarsi nella partita Stx-Naval Group-Fincantieri. Leonardo Profumo prova a sparigliare il gioco di Macron che approfittando delle incertezze politiche degli ultimi mesi in Italia ha cercato di recitare il ruolo di dominus dell’alleanza italo-francese nella cantieristica. Il futuro “Airbus dei mari” farà soldi più con le navi e i sistemi militari che non con quelle da ...

Leonardo e Fincantieri. La via della collaborazione secondo Michele Nones : ... Lorenzo Pecchi , docente dell'Università di Roma Tor Vergata, economista e co-autore del libro "Difendere l'Europa", e Pasquale Lucio Scandizzo , economista e consigliere del ministro dell'Economia, ...

Leonardo e Fincantieri - Trenta prova a ricucire : "Aziende dialoghino tra di loro" : MILANO - Niente sgambetti tra società pubbliche ma anzi una maggiore collaborazione per rafforzare il sistema Italia nel settore della difesa. È l'auspicio manifestato oggi a Cernobbio dalla ministra ...

Leonardo e Fincantieri a duello per Vitrociset. Per Tria è una sconfitta : Al momento la situazione si può leggere come una sconfitta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che sin dall'inizio ha cercato di mediare tra le due controllate del Tesoro senza però ...

Leonardo - sgambetto a Fincantieri. Esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto di Vitrociset : MILANO - Leonardo scalza FIncantieri nell'acquisto di Vitrociset. Il Cda dell'azienda guidata da Alessandro Profumo ha deliberato di procedere all'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto del ...