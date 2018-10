Film horror e thriller | cosa vedere a ottobre

Rifiuti - la regia di un Film horror : L'immondizia romana è diventata caso nazionale. Meglio tardi che mai. La città la vediamo tutti i giorni: è in ginocchio, sommersa dai Rifiuti. L'Ama è alle corde, i suoi bandi di gara vanno ...

Dario Argento : "Salvini-horror - nei miei Film sarebbe un assassino" : ' Matteo Salvini ? Gli farei interpretare la parte di un assassino'. Dario Argento va all'attacco del governo e in particolare del vicepremier della Lega. ' Mi sembrano confusi, l'esecutivo oggi non ...

Dario Argento : 'Salvini da horror - in un mio Film farebbe l'assassino' : Non usa mezzi termini Dario Argento , il regista di Profondo rosso, quando ai microfoni di Rai Radio 1 gli viene chiesta un'opinione sull'attuale situazione politica in Italia. 'Come mi sembra questo nuovo governo? Mi sembrano confusi, l'esecutivo oggi non mi sembra una cosa lineare tranquilla', ha dichiarato nel corso della trasmissione Un giorno da ...

Netflix - Serie Tv e Film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror : Netflix, le Serie Tv in uscita a Ottobre Netflix, Serie Tv e film in uscita a Ottobre In arrivo un nuovo horror Netflix si prepara a rifarsi il guardaroba in occasione della stagione autunnale. Tra i ...

Rapporto Onu sui Rohingya - pagine degne di un Film horror che l’Occidente ha contribuito a scrivere : Il Rapporto dell’Onu sul genocidio in Myanmar della minoranza islamica birmana Rohingya (sono il 4%, accusati di essere “stranieri” col cattivo gusto di ribellarsi alle discriminazioni razziali) è stato reso pubblico ieri: 440 pagine degne di un film horror, con descrizioni e storie terrificanti. Sono frutto di un’indagine nel Paese asiatico, dove i buddhisti rappresentano il 90% della popolazione e detengono il potere (sia prima, quando ...

Film horror e Scream Queen : le regine dell’urlo : Sguardi languidi e sorrisi morbidi che, mano a mano che si sviluppa il Film in un crescendo di tensione, si trasformano in occhi sbarrati e bocche serrate in urla di autentico terrore: sono le Scream Queen – le regine dell’urlo, le protagoniste dei Film horror. Inizialmente, le Scream Queen erano vittime di mostri o killer o demoni che le torturano e uccidono, ma nel corso dei decenni è emerso un genere nuovo di Scream Queen: donne ...

Elisa Isoardi - l’esordio con La Prova del Cuoco non convince : poche ricette e troppi consigli salutisti. Anche le canzoncine sono “da Film horror” : “E vai, torna l’allegria”, dice la sigla della nuova Prova del Cuoco. Di allegria, però, non c’è traccia nel rinnovato programma condotto da Elisa Isoardi. “E’ molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere”, le prime parole della conduttrice del programma del mezzogiorno di Rai 1, che poco prima aveva incassato l’endorsement pubblico del fidanzato, nonché vicepresidente del consiglio e ministro ...

Piaga biblica o Film horror? Alba invasa dalle falene. Lo stupore dell’automobilista “Ma quante sono? Sembra neve” : Il sindaco di Alba Maurizio Marello ha postato un video sul profilo Facebook che mostra una impressionante invasione di falene che ha provocato disagi alla viabilità: “Attenti alle falene che sono arrivate puntuali sul ponte del Tanaro. Vista l’intensità del fenomeno chiudiamo il ponte al traffico. All’Alba verrà pulito e riaperto”. L'articolo Piaga biblica o film horror? Alba invasa dalle falene. Lo stupore dell’automobilista ...

Netflix - i migliori Film horror : Il catalogo Netflix propone una ricca offerta, tra film e serie tv. Perfino restringendo la ricerca sul genere horror, si rischia di perdersi tra decine di titoli: ecco una selezione di visioni consigliate per gli amanti del brivido, tra classici come Lo squalo e Saw, remake degne di nota come Le colline hanno gli occhi, nuovi classici di saghe come The Counjuring, personaggi del terrore tra bambole assassini, Uomo Nero e epidemie zombie, ...

‘Non aprite quel bagagliaio’ - la storia da Film horror capitata a J.J. Redick : il racconto è da pelle d’oca : J.J Redick protagonista di una disavventura a dir poco singolare. La stella dei Sixers catapultato in un film horror: un corpo nel bagagliaio, un autista sospetto e una scoperta da pelle d’oca New York City. Un uomo sale su un’auto a lui riservata, il guidatore gurdandolo bene in volto escalama “sei J.J. Redick?“. “Si“, la risposta. La stella dei Sixers era pronto per un viaggio tranquillo, un comune ...