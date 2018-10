Figc | il 15 ottobre delegazione federale in Quirinale

Figc - Centri Federali : inaugurate 13 strutture a ottobre : Riprende il ciclo di aperture di nuovi Centri Federali Territoriali su tutto il territorio nazionale da parte della FIGC che l’8 ottobre inaugurerà le strutture di Ceglie Messapica (Brindisi), Cosenza, Casola di Napoli e Piacenza, l’11 ottobre di Grosseto, il 12 ottobre di Grumolo della Abbadesse (Vicenza), il 13 ottobre di San Martino Buon Albergo, il 16 ottobre di Quarto Oggiaro (Milano), Corticella (Bologna), Locride (Reggio ...

CLAMOROSO MAROTTA : 'DAL 25 OTTOBRE NON SARO' PIU' AD DELLA JUVE - NON VADO IN Figc' : ... ai microfoni di Sky, subito dopo la gara contro il Napoli: 'Il 25 OTTOBRE scadrà il mio mandato da amministratore delegato DELLA JUVEntus, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il ...

Figc - assemblea elettiva convocata il 22 ottobre : Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha convocato l’assemblea Federale elettiva per lunedì 22 ottobre (alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione). L’assemblea si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 – Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’assemblea; ...

Figc - il commissario Fabbricini convoca l'assemblea elettiva per il 22 ottobre : Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Federcalcio, ha appena deliberato la convocazione dell'assemblea elettiva per il 22 ottobre. Fabbricini ha anche modificato le Norme organizzative ...

Fabbricini : “voto Figc? Data ideale il 22 ottobre” : “La Data che per me sarebbe ideale per le elezioni della Figc è quella del 22 ottobre”. Lo dice il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, al termine dell’incontro a Roma con i club di Serie A e B di calcio femminile e le componenti tecniche di Aia e Aiac. Il commissario ha specificato che prima di indire l’assemblea elettiva servirà il passaggio del consiglio nazionale del Coni del 4 ...

Figc - Fabbricini : «Per le elezioni federali la data è ideale il 22 ottobre» : Il commissario ha specificato che prima di indire l'assemblea elettiva servirà il passaggio del consiglio nazionale del Coni del 4 settembre. L'articolo Figc, Fabbricini: «Per le elezioni federali la data è ideale il 22 ottobre» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fabbricini : “entro ottobre l’assemblea Figc” : Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha inviato una lettera a tutte le componenti federali nella quale ha fatto sapere che, “nel rispetto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del 31 luglio, è sua intenzione aspettare le determinazioni del Governo circa la conformità dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive emanati dal Coni, prima di procedere alla convocazione ...

