FIGC | Gravina spiega il caso Marotta | “è disponibile | ma che pretese economiche…”

ELEZIONI Figc, GLI AGGIORNAMENTI – L'attuale Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, è l'unico candidato alle elezioni per il nuovo mandato alla guida della Federazione. Si era mormorato la scorsa settimana di una possibile scesa in campo di Massimo Moratti, con a fianco Andrea Agnelli, ma ieri è scaduto il termine per la presentazione delle candidature.

FIGC - la Lega serie A con Gravina : 'Rilanciamo il calcio insieme' : C'è 'grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma' di Gabriele Gravina 'per rilanciare insieme il calcio italiano'...

Gabriele Gravina - candidato presidente FIGC/ Chi è e cosa vuole fare : il suo programma e le riforme in vista : Gabriele Gravina è l'unico candidato alla presidenza della Figc: entrerà in carica tra due settimane. Da tre anni è anche a capo della Serie C, ed è stato presidente del Castel di Sangro(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Gabriele Gravina è il candidato unico alla presidenza della FIGC : L’attuale presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, sarà l’unico candidato alle elezioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che si terranno a Fiumicino il prossimo 22 ottobre. Il termine per la presentazione delle candidature era previsto per ieri, The post Gabriele Gravina è il candidato unico alla presidenza della FIGC appeared first on Il Post.

FIGC - Gravina sarà presidente : “ecco la mia ricetta per il calcio italiano” : Gabriele Gravina sarà il nuovo presidente della FIGC essendo l’unico candidato in vista della prossima assemblea elettiva “Per vincere la partita del nostro calcio abbiamo bisogno di un programma che sia ragionato, sentito, soprattutto condiviso. Essere presidente per me non vuol dire essere un uomo di potere, ma avere il potere di fare qualcosa, di lottare e innovare, insieme. Essere presidente per me vuol dire essere un uomo ...

Il programma di Gravina per la FIGC #3 : obiettivo Euro 2028 : Tra gli obiettivi della presidenza Gravina c'è anche quello della possibile candidatura per organizzare gli Europei 2028. L'articolo Il programma di Gravina per la Figc #3: obiettivo Euro 2028 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il programma di Gravina per la FIGC : la riforma dei campionati : Niente rivoluzione ma un passaggio della Lega Pro al semiprofessionismo: ecco il piano di Gravina per i campionati. L'articolo Il programma di Gravina per la Figc: la riforma dei campionati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

