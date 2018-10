Fifa 19 Patch 1 01 | primo aggiornamento disponibile per PC Oggi il rilascio su Xbox One

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento disponibile per PC : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà prossimamente su PS4 ed Xbox One dopo che sarà completato il processo di verifica e certificazione richiesto dagli store PSN e Xbox. Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts quest’anno […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC proviene da I Migliori ...