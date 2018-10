Fico prende le distanze da Salvini | La sua strada non è la mia e

huffingtonpost

(Di martedì 9 ottobre 2018) "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen". Con queste parole il presidente della Camera Robertorisponde a chi gli chiede che posizionerà il M5S in vista delle elezioni europee. L'alleanza tra Matteoe la leader del Front National lo impensierisce? La questione, ammettea margine dell'incontro con Juncker a Bruxelles, non è al primo posto tra i suoi interessi: "Non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze ognuno fa la suache non è la mia". Il percorso che vuole intrare, insomma, non è lo stesso che ha in mente il presidente della Camera, e quest'ultimo lo dichiara apertamente. Quanto agli incontri ieri con i leader dei vari Gruppi al Pe ha aggiunto: "Questa è una prima fase, anche di conoscenza ...