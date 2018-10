Fico | nessuna sfida dell' Italia alla Ue Juncker | incontro per raffreddare la temperatura

Fico : nessuna rivalità con Di Maio - non mi interessano correnti : Roma, 22 set., askanews, - "Non c'è nessuna rivalità tra me e Luigi. Abbiamo iniziato insieme nei meet up, veniamo dalla stessa terra, amiamo il nostro Sud Italia e lo vogliamo trasformare". Lo ...

(VIDEO) Fico dalla parte del PD? Il grillino volta le spalle a Salvini : “Con lui nessuna alleanza” : Il grillino Fico si smarca ancora da Salvini e conquista la festa dell’Unità Un grillino sul palco della festa dell’Unità non si era mai visto e lui non metteva piede sotto quelle bandiere da quindici anni, eppure a giudicare da come è stato accolto e da come si è mosso è sembrato fosse un militante di casa. Roberto Fico, presidente della Camera e primo esponente del Movimento 5 Stelle a partecipare alla kermesse dei dem, era a suo agio a ...

Migranti - Di Maio : “Nessuna spaccatura nel M5s. Applausi a Fico alla festa del Pd? Tra il pubblico i nostri elettori” : “Sulla questione Migranti nessuna spaccatura, anzi. Siamo compatti come governo e come maggioranza. Ognuno chiaramente ha le sue opinioni ma quello che devo dire al presidente Fico glielo dico da amico e di persona, non a mezzo stampa. alla festa dell’Unità? Tanti Applausi perché nel pubblico c’erano tante persone nostre. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in riferimento alle parole di Roberto Fico nella ...