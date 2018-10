Fico : "Mai con Le Pen - strada Salvini non è la mia" : Appartiene alla politica della Lega, delle alleanze e ognuno fa la sua strada, che non è la mia strada".

Di Maio : aiuti economici a chi è in difFicoltà e carcere per chi evade le tasse : La manovra di bilancio includera' reddito e pensioni di cittadinanza ed anche aiuti alle persone truffate dalle banche, queste alcune dichiarazioni rilasciate dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso di un’intervista al quotidiano Il Fatto Quotidiano. La Legge di Stabilita' sara' una manovra che favorira' il popolo a discapito dei potenti e i furbetti che evadono le tasse. L’IVA, ha assicurato, non aumentera' mai. Manovra a beneficio dei più ...

Fico - idee diverse con Di Maio ma uniti : ANSA, - ROMA, 22 SET - "La stampa cerca sempre di tornare sulle divisioni tra me e Di Maio. Noi amiamo il sud, veniamo dalle stessa terra, e vogliamo trasformarla. Possiamo avere idee diverse sulle ...

Fico : "Mai avuto tessere di partito - solo iscrizione al M5s" : "Partecipo a tutte le feste cui sono invitato". Così il presidente della Camera Roberto Fico a margine della manifestazione Atreju di Fratelli d'Italia. "Ma non ho mai avuto tessere, mi sono solamente ...

Migranti - Di Maio : 'Bene che non ci siano più Ong'. Fico : 'L'Italia salvi vite con l'aiuto di tutti' : 'Ho piena fiducia nel ministro del'Economia, Giovanni Tria, e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo'. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello ...

Legge di stabilità - pressing Di Maio sul ministro Tria : 'Trovi i soldi per gli italiani che sono in difFicoltà' : Sulla Legge di stabilità tensioni nella maggioranza.Tria per ora intravede misure per mantenere il deficit Pil all'1,6% escludendo o riducendo la portata delle richieste di Lega e M5s -