Festa tra le righe al Circolo Canottieri Roma

Strage verso Festa matrimonio - 20 morti in scontro New York : La Strage verso la festa di matrimonio. Una limousine con a bordo gli invitati si scontra con un'altra vettura: il bilancio e' di almeno 20 morti, di cui 18 - secondo indiscrezioni - viaggiavano nella ...

Niccolò Bettarini compie 20 anni : la Festa di compleanno dopo la tragedia : La festa di compleanno dei 20 anni di Niccolò Bettarini Ieri è stato il compleanno di Niccolò Bettarini: la festa dei 20 anni è stata perfetta e la famiglia si è riunita dopo la tragedia di questa estate. Il ragazzo è tornato a sorridere esattamente come ha sempre fatto, ma soprattutto ha avuto accanto i […] L'articolo Niccolò Bettarini compie 20 anni: la festa di compleanno dopo la tragedia proviene da Gossip e Tv.

LA ROCCA DI ARIGNANO RINASCE/ Il castello inFestato ha due nuovi proprietari : "Nessuna traccia dei fantasmi" : La ROCCA di ARIGNANO ha due nuovi proprietari, una coppia piemontese che intende donarle una seconda giovinezza. Senza temere per i fantasmi: "Nessuna presenza avvertita", assicurano.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:23:00 GMT)

300 arresti fra i maniFestanti contro Kavanaugh alla Corte Suprema. Tra i fermati Emily Ratajkowski e Amy Schumer : È stato fissato per le 10,30 (le 16,30 in Italia) di oggi il voto procedurale in Senato sulla nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Un voto che consentirà di testare se può contare sulla maggioranza in vista del voto finale di sabato. Per ora ancora tre senatori repubblicani non hanno sciolto le loro riserve, dopo l'indagine dell'Fbi sulle accuse di aggressione sessuale nei confronti del magistrato: se due ...

Peciola : fermare maniFestazione Casapound a Pietralata : Roma – “Sabato mattina i fascisti di Casapound provano a marciare a Pietralata. Incredibilmente qualcuno ha autorizzato il corteo ed e’ ancora piu’ incredibile che questo corteo termini nella piazza dedicata a figli del popolo antifascista del quartiere”. “É una provocazione di chi vuole strumentalizzare il degrado per scopi politici ed elettorali sulla pelle dei cittadini di Pietralata. La liberta’ di ...

Messina Street Food Fest - a Piazza Cairoli la grande Festa del cibo di strada : le novità - gli orari e tutte le INFO UTILI sul Festival più ... : ... Marika Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia Casale marketing e promozione, Claudio Prestopino responsabile degli allestimenti, Andrea Ipsaro Passione coordinatore degli spettacoli ...

Ciclismo - Campionati Italiani a cronometro 2018 : Gianni Moscon vince per 2” su Ganna. Elena Cecchini fa Festa - Longo Borghini sbaglia strada : Gianni Moscon si conferma Campione d’Italia a cronometro grazie a una rimonta imperiale nella seconda parte della prova che si è disputata a Cavour (provincia di Torino) su un percorso di 41 chilometri sena particolari difficoltà altimetriche. Il 24enne trentino, che domenica era stato assoluto protagonista ai Mondiali di Innsbruck concludendo la prova in linea al quinto posto, è riuscito a difendere la maglia tricolore per appena due ...

Giorno dell'Unità Tedesca - tradizioni e arte : in ambasciata è tempo di Festa : L'ambasciatore di Germania Viktor Elbling affiancato dalla consorte Nuria Sanz, storica e archeologa con incarichi di primo piano all'Unesco, invita nel giardino della sua residenza, Villa Almone, in ...

Regione e Cotral portano i giovani del Lazio alla Festa del cinema : ... presentato oggi dal Presidente Nicola Zingaretti con la Fondazione cinema per Roma e l'ANEC Lazio si potenziano le iniziative di sostegno ad un comparto fondamentale per la cultura e l'economia ...

Roma - grande Festa al Vittoriano per la mostra su Andy Warhol : grande festa, ieri sera, all'inaugurazione della mostra 'Andy Warhol', al Complesso del Vittoriano, dove è visitabile fino al 3 febbraio. Tanti gli appassionati anche noti, accorsi per vedere in ...

Festa dei nonni 2018 : quando sono anche campioni. I più grandi record sportivi degli ultracentenari : Più di un secolo e stanno così. sono invecchiati bene e lo sport ha vinto sugli acciacchi della terza età. Questi nonni e bisnonni, nati all'inizio del Novecento, corrono maratone, nuotano, vanno in bici, sono atleti 'prof' e battono ogni record. Auguri nonni,...

Festa per 12 milioni di nonni : i pilastri dell'economia e delle tradizioni : La giornata dedicata agli anziani si celebra in Italia dal 2005. Uno su tre aiuta il bilancio domestico. Boom di ultracentenarie

Festa patronale nel vibonese - sequestrati due quintali di fuochi d'artificio : Vibo Valentia - Sono stati sequestrati nella frazione Bratturò del Comune di Drapia durante la tradizionale Festa in onore dei SS. Medici e Martiri Cosma e Damiano circa 190 chilogrammi di fuochi d'...

Festa di artisti di strada a Ragusa Ibla : Tutto pronto a Ragusa Ibla per Ibla Buskers ovvero la Festa degli artisti di strada organizzata dall'Associazione Edrisi. Dal 4 al 7 ottobre.