Ferragni | il Codacons presenta un esposto contro la bottiglia d’acqua | “8 euro è immorale”

: @Codacons L' universo é 0 davanti alla vastità del cazzo che me ne frega dell'acqua della ferragni e della ferragni stessa. - tano2763 : @Codacons L' universo é 0 davanti alla vastità del cazzo che me ne frega dell'acqua della ferragni e della ferragni stessa. - mastiff1983 : RT @Codacons: Vendere una bottiglia di normalissima acqua da 75 cl a 8 euro al litro è un fatto non solo immorale, ma potenzialmente illegi… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Si muove anche ill’acqua minerale che Chiarain collaborazione con Evian vende on lina ad un costo di 8la. Il movimento dei consumatori ha annunciato, infatti, volerre un doppio: alla Guardia di Finanza perchè svolga accertamenti sul prezzo definito “immorale ma anche potenzialmente illegittimo”; al Mise perché valuti la possibilità di vietare in maniera assoluta la vendita del prodotto in Italia. “Vendere unadi normalissima acqua da 75 cl a 8al litro è un fatto non solo immorale, ma potenzialmente illegittimo. Esiste infatti in Italia una legge, la 231 del 2005, che prevede il contrasto dei ”prezzi anomali” nel settore alimentare, ossia quei prezzi soggetti a ricarichi eccessivi nei vari passaggi che li portano alla vendita al pubblico”, spiega il presidente Carlo ...