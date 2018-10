Federico Vespa | Non guardo Porta a Porta e non ho mai letto i libri di mio

blogo

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Nonquasi mai Bruno”. Un’affermazione che non sarebbe di per sé una notizia se a pronunciarla non fosse stato a Che fuori tempo che fa il figlio.Tutti e due giornalisti ed entrambi in onda su Rtl 102.5 con Non stop news,ammette di non essere un appassionato di. “Va in onda troppo tardi e poi lo vedo sempre, se lo vedo anche in televisione… Quando ci sono le trasmissioni sulle diete che durano due ore non loproprio, la dieta non mi riguarda”. Discorso identico per quel che riguarda i, che il conduttore aquilano pubblica puntualmente ogni anno, a ridosso del Natale. "Io ce li ho tutti, tutti nuovi, mai letti. Quando escono vado alla presentazione, ma sono unre molto pigro. Amavo molto Giorgio Faletti che era il mio genere di scrittore preferito. Lui lo sa, è conscio di questo. Ci parlo, non sono il mio genere, ...