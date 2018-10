Fca | allarme per la produzione in Italia

ilgiornale

(Di martedì 9 ottobre 2018) Due fatti importanti nello stesso giorno, comune il soggetto: Fca. Il primo fatto: Torino fa sapere di aver avviato i lavori a Melfi (Potenza) sulla linea che produrrà la Jeep Renegade con motore ibrido plug-in (è possibile la ricarica della batteria per viaggiare solo in modalità elettrica), primo modello di questo genere a nascere in(lancio previsto nel 2020)."Questa versione - spiega il neo capo di Fca Emea, Pietro Gorlier - rafforzerà ulteriormente l'offerta di questo modello. Le oltre 742mila Renegade prodotte indal lancio - prosegue il manager - fanno di Melfi il posto ideale e di questa Jeep il prodotto perfetto per il lancio della nuova versione".Il secondo fatto: la Fim Cisl fa il punto sugli stabilimentini del gruppo, che hanno visto lascendere del 3,6% nei primi nove mesi dell'anno contro il -2,5% tra gennaio e giugno. Dati che portano il ...