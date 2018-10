Fake News | la libertà di stampa è sempre in pericolo Ma non per colpa di Di Maio

Trust Project accelera : nuovi giornali contro le Fake news : ROMA - Sono adesso più di 120 i siti d'informazione in tutto il mondo che contengono gli indicatori di Trust Project , l'iniziativa internazionale contro le fake news che coinvolge importanti testate giornalisti e giganti del web come Google, Facebook e Bing. Gli ...

Trust Project accelera : nuovi giornali contro le Fake news : Si potenzia l'impatto del progetto, di cui sono partner dall'inizio sia la Repubblica che la Stampa, per arginare il fenomeno delle fake news e tutelare la fiducia dei lettori verso l'informazione di qualità

Il movimento 5 Fake news. Timeo sovranistos et dona ferentes : Al direttore - “DL 28/09/18 n. 109”. “Io di più”. #colcuore. Alessio Viola Proteste a Genova. Toninelli: “Decreto scritto col cuore, sarà migliorato”. Siamo su “Scherzi a parte”. Al direttore - Parole, parole, parole. Hanno cominciato con un vaffanculo ed eccoci qui con l’incubo che dalle paro

Fabrizio Massimo Brancaccio - Principe contro i giornali/ “Non sono povero - gravi Fake News sulla mia famiglia” : Fabrizio Massimo Brancaccio, il Principe di Roma contro i giornali: "fake news su me e la mia famiglia. Non sono povero e non è vero quanto scritto sui procedimenti legali"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:26:00 GMT)

M5s : Repubblica danneggia interesse pubblico con Fake news : Roma, 8 ott., askanews, - 'Con la pubblicazione di notizie false e intenzionalmente alterate viene fatto del male all'informazione e ai cittadini italiani. Con questo comportamento scorretto ed in ...

Crimi : fiumi di Fake News su M5s - mai attaccato libertà stampa : Roma, 8 ott., askanews, - 'Anche oggi buona parte della stampa e dei quotidiani italiani ci riserva fiumi di fake news. 'Il MoVimento 5 Stelle attacca la libertà di stampa': ripetono questa menzogna ...

Movimento 5 Stelle : 'l'aumento delle tasse per la partita iva è una Fake news' : Il Movimento 5 Stelle negli ultimi giorni si sta scontrando con diverse testate giornalistiche accusandole di pubblicare le cosiddette fake news, riguardo al possibile aumento delle tasse e dei costi per la partita iva. Infatti, la prima accusa è stata lanciata verso l'Espresso e, oggi, è toccato alla Repubblica essere "richiamato" su un presunto articolo falso riguardo l'aumento delle tasse per la partita iva di 3.2 milioni di possessori. ...

Di Maio : ora giornali non facciano le vittime dopo anni di Fakenews : Roma, 7 ott., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio risponde alle polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni contro alcuni quotidiani. 'Non si mettano a fare le vittime adesso alcuni giornali, ...

Berlusconi da Putin 'denuncia' Fake News - Mar Nero è azzurro : "Ho scoperto un'altra diffusa 'bugia': il Mar Nero non è Nero ma di un azzurro intenso bellissimo ...#marNero". Così il leader di Fi, in Russia per festeggiare il compleanno di Putin, posta su twitter ...

Corona riceve il Tapiro : “Donazione rifiutata dal Telefono Rosa? Fake news” : Striscia la notizia, Tapiro d’Oro a Fabrizio Corona per la notizia sulla donazione rifiutata dal Telefono Rosa Dopo Belen Rodriguez è il turno del suo ex fidanzato. Fabrizio Corona è stato attapirato da Striscia la notizia perché l’associazione Telefono Rosa (che aiuta le donne vittime di violenza) avrebbe rifiutato una sua donazione da 2.000 euro. L’ex re […] L'articolo Corona riceve il Tapiro: “Donazione rifiutata dal ...

Di Maio contro i giornali “Media e Ue vogliono far cadere il Governo”/ Replica La Stampa - “lui dice Fake news” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della Stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di Stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Trump - piccola folla a Corte Suprema - ma per Fake News grande : ''La folla davanti alla Corte Suprema è minuscola, sembrano 200 persone. Le Fake News cercano di farla apparire grande, ma non lo e'''. Lo twitta il presidente americano Donald Trump, secondo il quale ...

Di Maio attacca giornali : “muoiono”/ “Fake News da Gruppo Espresso” : rivolta stampa - Renzi “io ero caudillo..” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:39:00 GMT)

Salute : le Fake News uccidono - in libreria “Balle Mortali” del virologo Roberto Burioni : “Le bugie, si dice, hanno le gambe corte. Ma quando riguardano la Salute corrono abbastanza velocemente da raggiungere chi le crede e ucciderlo“, scrive il virologo Roberto Burioni nel suo ultimo libro “Balle Mortali – meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani” (ed. Rizzoli) in uscita il 9 ottobre. Burioni è professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università VitaSalute San Raffaele ...