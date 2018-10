Facebook | dati in vendita sul dark web dopo attacco I prezzi vanno da 3 a 12 dollari | ma

Attacco a Facebook - dati personali in vendita online. A prezzi stracciati : I 50 milioni di account rubati a Facebook la settimana scorsa sono già in vendita sul dark web a prezzi che vanno da 3 a 12 dollari dollari l’uno. Una minaccia concreta per gli utenti colpiti, in particolare per quelli che non hanno cambiato la password e quelli che, soprattutto, usano gli stessi dati di accesso anche su altri siti oltre Facebook. Per il pagamento sono accettati Bitcoin e Bitcoin Cash, due tra le criptovalute più ...

Falla nella sicurezza di Facebook : "Attacco hacker ha colpito 50 milioni di account - dati a rischio" : Scoperto all'inizio di questa settimana un attacco alla piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account mettendo a rischio i dati personali degli utenti. Lo hanno reso noto i vertici del colosso dei social media.

Facebook - breccia nella sicurezza : a rischio i dati di milioni di utenti : Facebook ha riscontrato problemi di sicurezza su almeno 50 milioni di account e per stare tranquilli ha obbligato 90 milioni...

Facebook - “50 milioni di profili violati”. Quasi il doppio costretti a disconnettersi per sicurezza. A rischio i dati degli utenti : Facebook ha scoperto un attacco alla propria piattaforma che ha colpito almeno 50 milioni di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti. Lo hanno reso noto i vertici del colosso dei social media, specificando che la scoperta risale all’inizio della settimana. Come misura precauzionale, più di 90 milioni di utenti sono stati forzati a disconnettersi dai propri account venerdì mattina, riporta il New York ...

Facebook denuncia attacco : colpiti 50 milioni account - dati a rischio : Facebook ha rivelato una falla nella sicurezza, che ha riguardato "circa 50 milioni di account" e potrebbe aver permesso ad hacker di prendere il controllo dei profili. I team del social network hanno ...

Facebook Dating - la chat per incontri tra single : Dating online: 10 veritàA tutte le etàNoi italiani (anche on line) rimorchiamo di piùRimorchiare on line non è più un tabùOgnuno ha le sue ragioniL'aspetto contaMa bisogna raccontare anche il restoA noi donne non manca l'iniziativaÈ anche una questione di segno zodiacalePuò diventare un'arma a doppio taglioDopo l’annuncio dei primi test in maggio, il portale per gli incontri online sviluppato da Facebook è realtà. Il primo Paese in cui è ...

Dating - il servizio di Facebook per trovare l'anima gemella : In tutto il mondo sono almeno 200 milioni le persone che hanno indicato di essere single, ma per ora, la fase di test è prevista solo in Colombia. 'In questo Paese, come in tutto il Sud America, le ...

Facebook Dating : al via i test per la funzione appuntamenti : Facebook sta iniziando a testare pubblicamente il suo sistema di incontri online, chiamato (ovviamente) Dating ed ha iniziato a farlo in Colombia. Il servizio è stato annunciato per la prima volta alla conferenza annuale F8 a Maggio di quest’anno e sarà probabilmente disponibile anche altrove in futuro. Per ora, gli utenti di età pari o superiore a 18 anni in Colombia potranno creare profili per appuntamenti e, una volta raggiunta una ...

Decolla Facebook Dating - il Tinder di Menlo Park : primi test in Colombia : Si distingue dal concorrente perché profila con una serie di domande le preferenze degli utenti per incrociare gli iscritti e far scattare le conversazioni. Servirà un profilo a parte e la maggiore età

Facebook dimentica la probabile multa dell'Europa con una war room anti fake news - ed il varo ufficiale del suo Dating : Si avvicinano a passi da gigante le prossime elezioni americane , di medio termine, , brasiliane , presidenziali, , ed europee , e le pressioni del mondo della politica perché Facebook si faccia ...

Facebook Dating cambierà le nostre relazioni? : Il social network sta sperimentando la sua nuova funzione per gli incontri e vuole fare concorrenza a Tinder, provando a cambiare qualcosa The post Facebook Dating cambierà le nostre relazioni? appeared first on Il Post.

Al via Facebook Dating - ecco come funziona : Debutta in Colombia Facebook Dating, piattaforma per gli incontri annunciata da Mark Zuckerberg lo scorso mese di maggio. Il ceo di Facebook vuole che le persone si avvicinino in nuovi modi, abbandonando progressivamente il corteggiamento via etere o il sexting. Il servizio verrà esteso ad altri Paesi tenendo fede a un piano di dispiego che non è stato reso noto. Un po’ Tinder e un po’ Hinge, si basa sul modello delle domande a cui gli utenti ...

Pressing Ue su Facebook e tutela dati : 'La pazienza ha un limite' : Roma, 20 set., askanews, - 'La pazienza ha un limite'. Questo il monito lanciato a Facebook dalla c ommissaria europea alla Giustizia, Vera Jourova, in merito al mancato rispetto delle regole europee ...