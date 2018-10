F1 – Nuvoloni neri sulla Ferrari | Vettel svela il suo futuro | “non lascerò assolutamente

sportfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il pilota tedesco ha confermato che non lascerà la, sottolineando come abbia ancora molto lavoro da fare Il titolo mondiale è ormai quasi definitivamente tramontato, manca pochissimo a Lewis Hamilton per festeggiare la sua quinta corona che lo appaierebbe a Juan Manuel Fangio. Lapresse/Photo4 Sono pochi i punti che dividono il britannico dal successo, che potrebbe arrivare già ad Austin nel caso si verifichino determinati scenari di classifica. Una situazione che tuttavia non scoraggia lae soprattutto, che ha rivelato ad Auto Bild di non avere alcuna intenzione di lasciare il team di Maranello per via della sconfitta rimediata quest’anno: “nonla, faccio parte della squadra e voglio che sia così, nient’altro. Penso che disponiamo di parecchio potenziale. Naturalmente, le ultime gare non sono andate bene per noi e abbiamo reso le ...