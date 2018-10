F1 – La difesa social che non ti aspetti | Hamilton a muso duro con i giornalisti

sportfair

: Il sottosegretario alla Difesa, #Tofalo (#m5s) indossa la divisa militare e imbraccia un mitra per provare l’effett… - marcodimaio : Il sottosegretario alla Difesa, #Tofalo (#m5s) indossa la divisa militare e imbraccia un mitra per provare l’effett… - repubblica : IN DIFESA DI #CASALINO (PER SALVARE IL #PD) L'audio su #Ferragosto, la polemica e l'ironia social con… - giuliainnocenzi : Cari amici che sapete soltanto criticare: mentre usate i social per gettare veleno perché secondo voi ho riso tropp… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il pilota della Mercedes ha postato suiun messaggio per i, chiedendo maggiore rispetto per Vettel Lache non ti, arrivata viacon un messaggio tantoquanto diretto. Il mittente è nientemeno che Lewis, i destinatari i, colpevoli di attaccare troppo duramente Vettel per gli errori commessi in questa seconda parte di stagione. Il pilota della Mercedes, vicinissimo ormai a vincere il quinto titolo mondiale, è intervenuto adel tedesco, chiedendo maggiore rispetto per lui e per il suo lavoro svolto in pista: “Credo che i media debbano mostrare un po’ più di rispetto per Sebastian. Semplicemente non potete immaginare quanto sia difficile fare ciò che facciamo a questi livelli, ed è così per qualsiasi atleta che lotta al top del proprio sport. E’ normale che si possa sbagliare dal momento che ...