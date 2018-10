F1 – La difesa (social) che non ti aspetti - Hamilton a muso duro con i giornalisti : “portate rispetto a Vettel” [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha postato sui social un messaggio per i giornalisti, chiedendo maggiore rispetto per Vettel La difesa che non ti aspetti, arrivata via social con un messaggio tanto duro quanto diretto. Il mittente è nientemeno che Lewis Hamilton, i destinatari i giornalisti, colpevoli di attaccare troppo duramente Vettel per gli errori commessi in questa seconda parte di stagione. Il pilota della Mercedes, vicinissimo ormai a ...